Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Fenerbahçe ve Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe - Eyüpspor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Fenerbahçe - Eyüpspor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Fenerbahçe - Eyüpspor Maç Linki!

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beİN Sports'ta canlı yayınlanacak.

"Fenerbahçe - Eyüpspor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Fenerbahçe - Eyüpspor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Futbol maçının hakemi Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Bersan Duran, ikinci yardım görevini ise Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Davut Dakul Çelik yapacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Fenerbahçe - Eyüpspor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Eyüpspor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

D. Livakovic

Mert Müldür

D. Carlos

M. Skriniar

İsmail Yüksek

Fred

F. Kostic

S. Amrabat

A. Talisca

E. Dzeko

D. Tadic

Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Berke Özer

Dorukhan Toköz

R. Vezo

Melih Kabasakal

Halil Akbunar

T. Stepanenko

Umut Meraş

Umut Bozok

P. Ampem

Emre Mor

Tayfur Bingöl