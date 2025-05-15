Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Galatasaray ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Galatasaray - Kayserispor ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Galatasaray - Kayserispor maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Galatasaray - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Galatasaray - Kayserispor Maç Linki!
Galatasaray - Kayserispor maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beİN Sports'ta canlı yayınlanacak.
"Galatasaray - Kayserispor maçı nereden izlenir" diye soruyor, Galatasaray - Kayserispor maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
Futbol maçının hakemi Ali Şansalan olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Volkan Ahmet Narinç, ikinci yardım görevini ise Mehmet Kısal üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Fatih Tokail yapacak.
Galatasaray - Kayserispor Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Galatasaray - Kayserispor maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Galatasaray - Kayserispor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- F. Muslera
- D. Sanchez
- R. Sallai
- Abdülkerim Bardakcı
- I. Jakobs
- L. Torreira
- M. Lemina
- Yunus Akgün
- G. Sara
- V. Osimhen
- Barış Alper Yılmaz
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Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Bilal Bayazit
- J. Attamah
- M. Hosseini
- Gökhan Sazdağı
- A. Karimi
- Miguel Cardoso
- Kartal Yılmaz
- M. Bourabia
- L. Carole
- Ramazan Civelek
- D. Nazon
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Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray - Kayserispor maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.