Alexa Doğal Konuşma Yeteneklerinde Vites Yükseltiyor

Amazon sesli asistanı Alexa için üçüncü parti uygulamalarda geçerli uzun biçimli konuşma özelliğini duyurdu. Alexa doğal konuşma yeteneklerini bir adım ileriye taşıyacak bu özellikle birlikte daha düzgün yapıda cümleler kurabilecek. İşte detaylar!

Alexa Doğal Konuşma Nasıl Kullanılır?

Amazon tarafından yapılan duyuruda sesli asistanın uzun biçimli konuşma yetenekleri tanıtıldı. Alexa, yeni konuşma stili ile birlikte haber makalelerini veya blogları daha doğal ve ilgi çekici bir şekilde seslendirebilecek.

Amazon, söz konusu konuşma stilinin bir paragraftan diğerine hatta bir cümleden ötekine geçerken doğal duraklamalar içeren bir yapay zeka metin seslendirme modeli tarafından desteklendiğini belirtiyor.

Bu, Google Asistan için yakın zaman önce sunulan doğal seslendirme tonu özelliğine oldukça benzer bir yapıya sahip. Her ikisi de seslendirmeleri daha gerçekçi bir hale getirmeyi ve robotik temadan uzaklaşmayı hedefliyor.

Yeni özellik ABD sınırları içerisinde bu haftadan itibaren başlayarak geliştiricilere sunulacak. Bunun kullanıcılara yansımasının ilerleyen dönemlerde olacağını söyleyebiliriz. Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.