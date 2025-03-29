Alibaba'nın Sizi Görebilen Yapay Zekası Tasarımcıları İşsiz Bırakacak

Silikon Vadisi devlerinine karşı atağa geçen Çin, şimdiye kadar DeepSeek ile yapay zeka kulvarında at koştursa da sonraları devreye Alibaba da girdi ve DeepSeek'e kendi içinde rakipsiz olmadığını göstermekle kalmadı, diğer yapay zeka devlerine de gözdağı vermiş oldu. Şimdi yeni görsel akıl yürütme modeliyle karşımızda.

QVQ-Max isimli bu yeni model; fotoğrafları ve videoları analiz edebiliyor, içeriğini anlayabiliyor ve mantıklı çıkarımlarda bulunarak çözümler sunabiliyor.

Tasarımdan Senaryo Yazmaya Kadar...

Alibaba, QVQ-Max'in yalnızca bir yapay zeka sohbet botu olmadığının altını çizdi. Söylediğine göre bu model öylesine gelişmiş ki gerçek dünya bilgilerini işleyebiliyor. Diğer yapay zeka modellerinden aşinâ olduğumuz metin tabanlı çözümler burada oldukça üstün olarak karşımıza çıkıyor. Zira modelin görsel verileri okuyup yorum yapması ve dahi buna göre kararlar alması mümkün kılınmış.

QVQ-Max modelini illüstrasyon ve tasarım yaparken kullanabiliyorsunuz. Model, görselleri analiz ediyor ve sanatçılara önerilerde bulunuyor. Tabii buna herkes erişebiliyorsa o zaman "Tasarımcı olmanın bir anlamı var mı?" sorusu, hayatını tasarımla kazanan kimselerin aklına gelen ilk soru oldu. Her yapay zeka gelişmesinde olduğu gibi burada da soru işaretleri bir anda yükseldi.

Yemek Tariflerini Yorumluyor

Çinli devin AI modeli bununla da sınırlı değil; görsellere bakıp bir senaryo yazmakta üstüne yok. Üstelik RPG ve rol yapma oyunlarına meraklıysanız karakterlerinizi ve bulundukları ortamları bota göndererek eşsiz hikayeler yazmasını isteyebilirsiniz.

Bununla beraber yemek tarifi için görselleri adım adım atabilirsiniz; bot bu görselleri analiz ediyor ve adım adım sizi yönlendiriyor. Son olarak matematik ve fizik problemlerini de anlayıp karmaşık soruları saniyeler içinde çözüme kavuşturuyor.

Alibaba, bu modelin sadece ilk sürüm olduğunu ve ilerleyen güncellemelerde görüntü tanıma hassasiyetinin artacağını ve botun çok aşamalı görevleri yerine getirebilmesi için çalışacaklarını belirtti.

QVQ-Max Nasıl Kullanılır?

Alibaba’nın bu yeni modelini denemek için: