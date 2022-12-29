Netflix'in Popüler Dizisi Alice in Borderland'den Yeni Rekor!

Haro Aso'nun bir çizgi romanından uyarlanan Netflix bilim kurgu dizisi Alice in Borderland, 8 bölümlük ikinci sezonunun çıkışıyla yeni rekorlara imza attı.

Bilmeyenler için gerçek dünyaya dönmek için "Borderland" gizeminin peşinden koşan iki karakter hakkındaki bu Netflix dizisi, bugün ABD'de Netflix'in en çok izlenen 6. dizisi konumunda. Dünya çapında ise Netflix'te İngilizce olmayan en iyi 10 dizi listesinde 1. sezon ve 2. sezon ilk iki sırada yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra Netflix, Alice in Borderland'in şimdiye kadarki en çok izlenen Japon dizisi olduğunu da onayladı.

25 Aralık'ta sona eren 7 günlük dönemde Alice in Borderland 2. sezonu, Dünya çapında 61,1 milyon saat izlenme oranıyla Netflix'te İngilizce olmayan 1 numaralı dizi oldu. Dizinin 1. sezonu, Dünya çapında 18,6 milyon saat izlenme ile 2. sırayı aldı.

Ayrıca Alice in Borderland 2. sezonu ilk haftasında 90 ülkede en çok izlenen ilk 10 listesine girdi ve şu anda bu ülkelerin dokuzunda 1. sırada yer alıyor. Dizi ilk olarak iki yıl önce Netflix'te gösterime girmişti.

Alice in Borderland Konusu

Ryohei Arisu, hiçbir işte çalışmayan ve vaktinin çoğunu bilgisayarda video oyunu oynayarak geçiren bir gençtir. Fakat bir gün uyandığında Tokyo'nun tamamen değiştiğini fark eder. Sadece Arisu değil, yakın arkadaşları da kendilerini bir video oyunun içerisinde bulurlar.

Bu oyunda hayatta kalmak oldukça zordur. Bundan dolayı da oyunun kurallarını bozmadan oynamak zorundadırlar. Arisu, oyunda tek başına kalmış Usagi ile tanışır ve içine girdikleri bu yeni dünyayı keşfetmek için birlikte çalışırlar.