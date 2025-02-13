Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman? (Video)

Haro Aso'nun aynı adlı mangasından uyarlanan Netflix dizisinin ilk iki sezonunu izleyen kişiler, Alice in Borderland 3. sezon ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyordu. Netflix tarafından yapılan duyuru ile birlikte yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Squid Game benzeri diziler arasında yer alan Alice in Borderland 2020 yılında yayınlanmaya başladı. Dizinin ikinci sezonu 2022 yılında izleyiciler ile buluştu. Peki, Alice in Borderland 3. sezon bölümleri ne zaman çıkacak?

Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

Alice in Borderland dizisinin yeni sezon bölümleri 2025 yılının eylül ayında izleyiciler ile buluşacak. Yeni sezonun sekiz bölümden oluşması bekleniyor.

Alice in Borderland 3. Sezon Fragmanı

Alice in Borderland Konusu

Asya Akademisi Yaratıcı Ödülleri'nde "En İyi Yönetmen", "Görüntü Yönetmenliği", "Görsel veya Özel Efektler" ödüllerine layık görülen dizide bir grup arkadaş kendilerini paralel evrende bulur ve ölümcül oyunlarda hayatta kalmaya çalışır.

Alice in Borderland Oyuncuları ve Karakterleri