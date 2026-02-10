Alienware, 300Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Alienware, AW2526HL isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hıız ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Alienware AW2526HL Özellikleri

Ekran Boyutu: 24,5 inç

24,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Kontrast Oranı: 1000:1

1000:1 Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Portlar: 2 x HDMI 2.1 ve 1 x DisplayPort 1.4

Alienware AW2526HL'nin ekranı 24,5 inç büyüklüğünde olacak. Monitör, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 1 ms tepki süresi sunacak. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaja sahip olunuyor.

Monitörde AMD FreeSync Premium teknolojisi yer alıyor. Bu teknoloji sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızı senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. Kontrast oranı 1000:1 olan monitör, yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Bu renklerin daha doğru ve gerçeğe yakın görünmesini sağlıyor.

Alienware tarafından tanıtlan oyun monitöründe TÜV Rheinland ComfortView Plus sertifikalı donanım tabanlı mavi ışık azaltma özelliği mevcut. Bu özellik renk doğruluğundan ödün vermeden göz sağlığını koruyor. Monitörün portları arasında iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 portu bulunuyor.

Monitör yüksekliği ve açısı kolayca ayarlanabiliyor. Böylece oyuncular kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. Bu da uzun süreli kullanımda konforu arttırıyor. Monitörde ayrıca VESA montaj desteği de yer alıyor. Bu sayede monitör duvara monte edilebiliyor.

Alienware AW2526HL Fiyatı

Etkileyici bir görünüme sahip olan Alienware AW2526HL için 1.199 yuan (7.564 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün global sürümüne dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla oyun monitörünün Türkiye'da satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli değil.