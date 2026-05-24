637 Beygirlik Elektrikli Araba Geliyor! Kırmızı Rengiyle Sergilendi

Voyah Passion S'in görüntüleri paylaşıldı. Yeni görüntüler hem iç hem dış tasarımın açıklığa kavuşmasını sağladı. Görünüşe bakılacak olursa yeni otomobil, sisli ve benzeri olumsuz hava koşullarında bile engelleri kolaylıkla tespit etmeyi sağlayacak özelliklerle birlikte geliyor. Özellikle dört çeker sürümü, yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Voyah Passion S'in Özellikleri Neler Olacak?

Uzunluk: 5050 mm

Genişlik: 1998 mm

Yükseklik: 1656 mm

Aks Mesafesi: 3000 mm

Jantlar: 21 inç

LiDAR Sensörü: Mevcut

Batarya: Lityum Demir Fosfat (LFP) batarya

Arkadan İtiş Gücü: 300 kW (402 beygir) gücünde tek arka motor

Dört Çeker Gücü: Ön ve arka motor ile toplam 475 kW (637 beygir) güç

800 voltluk sistemle birlilkte gelen otomobil, iki farklı sürüme sahip olacak. Arkadan itişli versiyon, 300 kW (402 beygir) gücünde bir motorla gelecek. Dört çeker sürüm ise arka motoraun yanında 175 kW (235 beygir) gücünde bir ön motor içerecek. Buunla birlikte toplam güç de 475 kW (637 beygir) seviyesine ulaşacak.

Özellikle dört çeker sürümün oldukça güçlü bir kalkış imkânı sunacağını belirtmek gerek. Sürücü koltuğundaki kişi de bunu fark edecektir. Özellikle virajlı yollarda aracın yere daha sıkı tutunmasını sağlayacak ve lastiklerin boşta dönmesinin önüne geçecektir. Böylece araç kontroli kolaylaşacak ve gereksiz yakıt tüketiminin de önüne geçilecektir.

Voyah Passion S'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Voyah Passion S, 5050 mm uzunluğa, 1998 mm genişliğe ve 1656 mm yüksekliğe sahip bir model olacak. Ön tekerlek ile arka tekerlek arasında 3000 mm mesafe bulunacak. Keskin hatlara sahip olacağı görülen bu model, karbon fiber detayları ile ön plana çıkacak.

Tavanda Huawei üretimi LiDAR sensörü bulunacak. Bu sayede sisli havalarda dahi etraftaki nesnelerin tespit edilmesi ve olası kazaların önüne geçilmesi mümkün olacak. Arka kanat ise yüksek hızlara çıkıldığında daha dengeli bir sürüş deneyimi sağlayacak. Bu arada bunun daha uzun menzil ve performansta iyileştirme gibi avantajları olduğunu da not düşelim.

Voyah Passion S Türkiye'de Satılacak mı?

Voyah Passion S'in Türkiye'de satışa sunulması muhtemel görünüyor. Voyah'ın şu an zaten Türkiye ile ilgili hâlihazırda çalışmaları devam ediyor. Yerli üretim için atılması beklenen adımlar olumlu sonuç verirse bu yeni otomobilin de Türkiye'ye gelebileceğini söylemek mümkün. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama yapılmadığını, planların değişebileceğini belirtmekte fayda var.

Editörün Yorumu

Voyah Passion S'in oldukça iddialı bir model olduğu kanaatindeyim. Gerek tasarımı gerek sahip olduğu özellikler ile piyasada birçok rakibini harekete geçirme potansiyeli taşıyor. Bana göre en önemli artılarından biri 800 voltluk sistemle birlikte gelecek olması. Bu, şarj için verilen araların oldukça kısalmasını sağlayacaktır.