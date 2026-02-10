Acer Çok Güçlü Oyun Bilgisayarı Tanıttı! 64 GB RAM ve Dahası

Oyun bilgisayarları arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, Predator Orion 7000 isimli yeni bir bilgisayar tanıttı. Bununla beraber PC'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir tasarıma sahip olan bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca 64 GB RAM seçeneğiyle de öne çıkıyor.

Acer Predator Orion 7000 Özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 9 285K Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5080

NVIDIA GeForce RTX 5080 RAM: 64 GB DDR5-5600

64 GB DDR5-5600 Depolama: 2 TB SSD

2 TB SSD Portlar: Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1/Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, RJ45 Ethernet

Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1/Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, RJ45 Ethernet Bilgisayarın Üst Kısmında: 3 x USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen1 ve 3,5 mm ses girişi

Acer Predator Orion 7000 gücünü Intel Core Ultra 9 285K işlemcisinden alıyor. Arrow Lake mimarisine sahip olan işlemci, sekiz adet performans ve 16 adet verimlilik olmak üzere toplamda 24 adet çekirdek içeriyor. Normalde 3.2 GHz civarı hızda çalışan işlemci, turbo modda 5.7 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5080 ekran kartı mevcut. NVIDIA Blackwell mimarisine sahip olan bu ekran kartı, DLSS 4 ve ray tracing (ışın izleme) dahil olmak üzere birçok teknolojiyi destekliyor. Bu güçlü ekran kartı ve işlemci sayesinde en iyi grafikli oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Predator Orion 7000'de 64 GB DDR5 5600MHz RAM bulunuyor. Kullanıcılar, bilgisayarın RAM kapasitesini 128 GB'a kadar arttırabiliyor. Depolama tarafında ise 2 TB SSD yer alıyor. Ayrıca PCIe Gen5 ve Gen4 M.2 yuvalarının yanı sıra 3,5 inç HDD yuvası da bulunuyor. Bilgisayarın gelişmiş soğutma sistemine sahip olduğunu belirtelim.

Wi-Fi 6E teknolojisini destekleyen bilgisayarda Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen1/Gen2 Type-A, USB-C, HDMI 2.1, DisplayPort, RJ45 Ethernet, üç adet USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen1 ve 3,5 mm ses girişi yer alıyor. Acer tarafından tanıtılan yeni oyun bilgisayarında RGB aydınlatma desteği de bulunacak.

Acer Predator Orion 7000 Fiyatı

Acer'ın yeni oyun bilgisayar modeli Predator Orion 7000 için 29 bin 999 yuan (189 bin 124 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bilgisayar Çin'de satışa sunuldu. Predator Orion 7000'in global sürümüne dair herhangi bir bilgi mevcut değil. Dolayısıyla Bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.