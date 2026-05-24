OPPO'dan Güçlü İşlemcili Telefon Geliyor! 200 MP Kamera ve Dahası

OPPO'nun yeni telfeonu Reno 16 5G'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. bu gelişme doğrultusunda telefon bir sertifika platformunda görüldü. Yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca AMOLED ekrana da sahip olacak.

OPPO Reno 16 5G'nin NBTC Sertifikası Ne İşe Yarıyor?

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelmesi beklenen OPPO Reno 16 5G, NBTC sertifikası aldı. Bu sertifika, merakla beklenen Android telefonun telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. NBTC sertifikası ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

6,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 8550

Dimensity 8550 Batarya: 6.700 mAh

6.700 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Ana Kamera: 200 MP

200 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Reno 16 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni telefonu, 6.700 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada serinin bir önceki modeli Reno 15'te 6.500 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OPPO Reno 16 5G'nin İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Reno 16 5G'de Dimensity 8550 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz bir mobil cihazda kullanılmadı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 8500 işlemcisi, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir.

Dimensity 8500 işlemcisinde 3.4 GHz hızıında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha iyi bir performans sergiliyor.

Reno 15'te Snapdragon 7 Gen 4'ün yer aldığını belirtelim. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide ise 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Telefonun ekranı 6,32 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Akıcı ekran deneyimi için 120Hz yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Reno 15'te 6,59 inç ekran boyutu, 1256 x 2760 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 nit civarı bir parlaklık yer alabilir. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Reno 16, 25 Mayıs 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, AMOLED ekran ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Reno 15, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OPPO Reno 16 5G Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 15, Reno 15 Pro, A6t 5G, A6 Pro, Find N5 ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Reno 16'nın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

OPPO Reno 16 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 için 2.999 yuan (20 bin 225 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Reno 16, önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 3.100 yuan (20.906 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 41 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda OPPO Reno 16 5G'nin oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada AMOLED ekranın telefon kullanımını daha keyifli hâle getirdiğini belirteyim. Bunun sebebi ise çok canlı renklere sahip olması.