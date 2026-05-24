Huawei’nin 6 Ay Önce Çıkardığı Seriden Yeni Satış Rekoru!

Huawei'nin geçen sene kasım ayında piyasaya sürdüğü Mate 80 serisi önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Dört modelden oluşan ve amiral gemisi segmentte yer alan aile; üst düzey kamera özellikleri, gelişmiş yapay zekâ araçları ve güçlü Kirin işlemcileriyle dikkat çekmişti. Peki Huawei Mate 80 serisi kaç adet sattı?

Akıllı telefon pazarının güvenilir analistlerinden RDObservation tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli şirket, bugüne kadar 6 milyondan fazla Mate 80 serisi telefon sattı. Mate 80, Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max ve Mate 80 RS Ultimate Design olmak üzere dört modelden oluşan seri, mart ayında yaklaşık 3 milyon 800 bin satış rakamına ulaşmıştı. Buna göre aradan henüz iki ay bile geçmeden 2 milyondan fazla satış yapılmış oldu. Telefonların özellikle Huawei’nin ana vatanı olan Çin’de büyük ilgi gördüğü belirtiliyor.

Huawei'nin Mate 80 serisi şirketin daha sonra Enjoy 90 Pro Max ve Pura 90 Pro gibi yeni modeller tanıtmasına rağmen kullanıcıların ilgisini görmeye devam ediyor. Tabii söz konusu modeller Mate 80 ailesinden daha güçlü değil. Ancak daha yeni cihazlar olmaları nedeniyle tüm dikkatleri üzerlerine çekmeleri beklenirken Mate 80 serisi popülerliğini korumayı başardı.

Mate 80 Serisinin En Çok Satan Modeli Hangisi?

Huawei, Mate 80 serisinin en çok satan modelini resmi olarak açıklamadı. Ancak sektör kaynaklarına göre serinin en fazla ilgi gören modelinin standart Mate 80 olduğu tahmin ediliyor. Kirin 9030 işlemcisiyle yüksek performans sunması, rekabetçi fiyat etiketi ve HarmonyOS NEXT işletim sistemi sayesinde Android telefonlardaki gibi Google servislerine bağımlı olmayan bir deneyim sunması, cihazı oldukça öne çıkarıyor. Tabii HarmonyOS NEXT işletim sistemi yalnızca standart Mate 80 modeline özel değil. Seride yer alan diğer modeller de aynı yazılım üzerinde çalışıyor.

Editörün Yorumu

Huawei’nin yıllardır ABD yaptırımlarına maruz kalmasına rağmen amiral gemisi telefon pazarında güçlü satış rakamlarına ulaşabilmesi oldukça dikkat çekici. Aslında şirket 2019'da yaptırımlar başladığında büyük zorluklar yaşamıştı ancak son birkaç yılda attığı adımlar ile büyük ölçüde bunlarından üstesinden geldi gibi görünüyor. Özellikle şirketin kendi Kirin işlemcilerini geliştirmesi ve HarmonyOS NEXT ile Android’den bağımsız bir ekosistem oluşturmaya çalışması Mate 80 serisini rakiplerinden ayırıyor.