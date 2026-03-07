AliExpress'ten Alınan Parçalarla Sıfırdan iPad Yapmak Mümkün Mü? (Video)

Bir iPad sahibi olmak bazen beklediğinizden daha pahalıya mâl olabiliyor. Bu sebeple ya ikinci el cihazlara ya da yenilenmiş cihazlara yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Ancak burada ilginç bir soru geliyor akıllara. İhtiyaç duyduğunuz iPad'i Aliexpress'ten tüm parçalarını satın alarak kendiniz yapmanız gerçekten mümkün mü? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tüm Parçaları Aliexpress'ten Satın Alarak Bir iPad Yapmak Mümkün Mü?

Daha önceki videolarında Çin'den satın aldığı parçalar ile iPhone veya Samsung akıllı telefonlar toplayan Phone Repair Guru bu kez daha nadir bulunan bir cihaz için kolları sıvadı. 7. nesil bir iPad toplamak isteyen içerik üreticisi LCD ekrandan bataryaya, anakarttan güç tuşlarına kadar tüm parçaları Aliexpress üzerinden sipariş ederek 7. nesil bir iPad yapmak için gerekli tüm parçaları satın aldı.

Parçaların gelmesiyle birlikte kutu açılışlarını yapan Phone Repair Guru hemen kolları sıvadı ve işe başladı. İlk olarak satın aldığı arka kapak-kasa üzerinde anakarttan başlayarak tüm parçaları doğru şekilde yerleştiren ekip oldukça titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Anakart haricindeki tüm parçaların yan sanayi üreticilerden olduğu belirtirlerken anakartın ise farklı bir iPad modelinden çıkma olduğunu eklediler.

Devam eden süreçte cihazın tüm parçaları toplandı ve kullanıma hazır hale geldi. Bu noktada önemli bir kıyaslama yapıldı. Zira daha önceki videolarında akıllı telefon topyalan ekip bu işlem ve zahmetin değdiğini zira topladıkları telefonların yenilenmiş cihazlardan çok daha ucuza mâl olduğunu belirtti. Ancak iş bir iPad toplamaya geldiğinde maliyetler oldukça yüksek. Zira alınan tüm parçaların maliyetini hesapladıklarında 318 dolar gibi bir maaliyet çıkardılar. Fakat yenilenmiş bir iPad 7. Nesil halihazırda 211 dolar civarına satılmaktaydı.

Bu noktada cihazın maliyeti ekibi üzdü ancak gerçekten toplama olan bir iPad'in çalışıp çalışmadığı da merak konusuydu. Bu noktada hiç vakit kaybetmeden cihazın güç tuşuna basan ekip nefeslerini tuttu ve beklemeye başladı. Ardından meşhur Apple logosu görüldü ve cihaz açılmaya başladı. Yapılan testlerde kamera, ekran ve diğer tüm donanımlarda herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıkarken cihaz kullanıma hazır bir şekilde sunuldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce böyle bir zahmete girmeye değer mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...