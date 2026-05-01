OPPO'nun Yeni Orta Segment Telefonu Yolda! 80W Hızında Şarj Olacak

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Bu yılın başında Reno 15 F 5G’yi piyasaya süren OPPO, çok vakit geçmeden akıllı telefonun halefi üzerinde çalışmalara başladı. Reno 16 F 5G olarak isimlendirilmesi beklenen model kısa süre önce önemli bir eşiği daha aştı. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Reno 16 F 5G, NBTC, EEC, TÜV ve NBD Sertifikalarını Aldı

OPPO Reno 16 F 5G, kısa süre önce CPH2859 model numarasıyla NBTC, EEC, TÜV ve NBD sertifikalarını aldı. Bu sertifikalar akıllı telefonun 80W şarj hızlarını destekleyeceğini ve 12 GB RAM + 512 GB depolama seçeneğine sahip olacağını doğruluyor.

OPPO Reno 16 F 5G İşlemcisi Ne Olacak?

OPPO Reno 16 F 5G'nin işlemcisiyle ilgili şu ana dek spesifik detaylar paylaşılmadı. Fakat bazı kaynaklara göre yeni modelle selefi arasında devasa bir performans farkı olmayacak.

Bilindiği üzere Reno 15 F 5G'de Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisi kullanılmıştı. 4 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha hızlı çalışıyor ve aynı zamanda daha az ısınıyor.

İşlemcinin oyun performansına baktığımızda ise Delta Force’u 50 FPS seviyelerinde akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görüyoruz. Kısacası mobil pazardaki çoğu oyunu kasma ve donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Bu kapsamda yeni modelde Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 veya daha üst seviye bir yonga setinin kullanılması bekleniyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi iki nesil arasında büyük bir performans artışının olması beklenmiyor.

OPPO Reno 16 F 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16 F 5G’nin tanıtım tarihiyle ilgili şu ana dek bir bilgi paylaşılmadı. Ancak Çinli markanın bu seride genellikle ocak ve haziran dönemlerini tercih ettiğini biliyoruz. Bu nedenle henüz kesinleşmese de Reno 16 F 5G’nin haziran ayında tanıtılma ihtimali bulunuyor.

OPPO’nun web sitesine baktığımızda Reno 14 F 5G ve Reno 15 F 5G'nin Türkiye'de satışta olduğunu görüyoruz. Bu nedenle yakında piyasaya sürülmesi beklenen Reno 16 F 5G’nin de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz.

OPPO Reno 16 F 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Reno 15 F 5G'yi an itibariyle çeşitli e-ticaret platformlarında 32 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alabiliyorsunuz. Yeni telefonun selefine benzer bir kullanıcı deneyimi sunacağını düşündüğümüzde muhtemelen aynı fiyattan veya 35 bin TL'den satışa çıkacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

OPPO Reno 16 F 5G ile ilgili ortaya çıkan ilk detaylar selefi gibi orta segment bir performans sunacağına işaret ediyor. Hatırlanacağı üzere önceki modelde de 80W hızlı şarj destekli bir pil kullanılmıştı. Ben şahsen ufak tefek yenilikler dışında birçok özelliğin bir önceki modelle benzer olacağını düşünüyorum.