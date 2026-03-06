Apple'ın En Güçlü Cihazları: iPhone 17 Pro Max Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin tamamını iPad modelleri oluşturdu. Geçtiğimiz yılın eylül ayında iPhone 17 serisinin ve iPhone Air'in listeye giremedi. Zirvede ise gücünü M5 işlemcisinden alan bir iPad modeli yer aldı.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 803 bin 170 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 708 bin 512 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 105 bin 660 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 66 bin 910 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 710 bin 590 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 687 bin 223 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 507 bin 721 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyon 442 bin 150 puan iPad Air 2024 (11 inç): 2 milyon 425 bin 395 puan iPad Pro 4 (11 inç): 2 milyon 406 bin 564 puan

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Apple cihazları belli oldu. İlk sırada iPad Pro 2025 (11 inç) yer alarak önemli bir başarı elde etti. Bu tableti iPad Pro 2025 (13 inç) ve iPad Pro 2024 (11 inç) takip etti. Dördüncü sırada ise iPad Pro 2024 (13 inç) bulunuyor.

iPad Pro 2025 AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iPad Pro 2025'in 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. İki sürümde de Apple'ın M5 işlemcisi bulunuyor. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci, yüksek performans sunarak en ağır işlerin bile rahatlıkla üstesinden gelebiliyor. Tabletin 11 inç sürümü 3 milyon 803 bin 170 puan, 13 inç sürümü ise 3 milyon 708 bin 512 puana ulaştı.

iPad Air 2025'in AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iPad Air 2025'in 11 inç ve 13 inç sürümleri mevcut. İki sürümde de Apple'ın M4 işlemcisi yer alıyor. 11 inç sürümü 2 milyon 710 bin 590 puan, 13 inç sürümü ise 2 milyon 687 bin 223 puan aldı. Böylece 11 inç sürümü üçüncü sırada, 13 inç sürümü ise dördüncü sırada konumlandı. Testte iki sürümün de 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

iPad Pro 6'nın AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iPad Pro 6, AnTuTu testinde 2 milyon 507 bin 721 puana ulaştı. 12,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablette Apple'ın M2 işlemcisi bulunuyor. Testte tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. 10.758 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet, 2022 yılında tanıtılmıştı.

iPad Air 2024'ün AnTuTu Testinde Kaç Puan Aldı?

iPad Air 2024'ün 11 inç ve 13 inç olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. 13 inç sürümü 2 milyon 442 bin 150 puan, 11 inç sürümü ise 2 milyon 425 bin 395 puana ulaştı. Testte iki sürümün de 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. 13 inç sürümünde 9.705 mAh batarya kapasitesi, 11 inç sürümünde ise 7.606 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Editörün Yorumu

Bu listeye baktığımda iPad serisinin yıllar içinde nasıl ciddi bir performans sıçraması yaşadığı dikkatimi çekti. 2025'te tanıtılan M5 işlemcili iPad Pro 3.8 milyona ulaşırken 2022'de tanıtılan M2 işlemcili iPad Pro 6 ise 2.5 milyon seviyesinde kaldı. Bu, Apple'ın yeni işlemcisiyle performansı ne kadar ileri taşıdığını açıkça gösteriyor. Öte yandan iPhone 17 serisinin listeye girememesi ise beni şaşırttı.