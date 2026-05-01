Assassin's Creed Black Flag Resynced, Hidden Blade Tercihi ile Eleştiri Oklarının Hedefi Oldu

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen sunum ile Assassin's Creed Black Flag Resynced ile resmen tanışmıştık. 2013 yılında çıkan orijinal oyunu görsel, içerik zenginliği ve oynanış anlamında epey geliştirecek olan yeniden yapım, Temmuz ayında oyuncular ile buluşacak. Tanıtımın ardından, oyun hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geliştirici ekip tarafından yapılan açıklamalar, sevilen özelliklerin Assassin's Creed Black Flag Resynced'e taşınacağı söyleniyor. Ne var ki simgesel silaha ilişkin yapılan değişiklik, oyuncuların tepkisini çekti.

Assassin's Creed Black Flag Resynced'in Tasarımındaki Değişiklik Neydi?

Yakın bir zaman önce Reddit üzerinden oyun yönetmeni Richard Knight ve yaratıcı yönetmen Paul Fu'nun katılımı ile AMA (Bana Bir Şey Sor) seansı gerçekleştirildi. Bu esnada bir kullanıcı, Hidden Blade için seçilebilir olup olmayacağını sordu. Fu, sana silahımızın çift kılıçlar olacağını ve Hidden Blade'in de seçilebilir olmayacağını söyledi. Böylesi bir tercihin, ana savaş stilinde çift kılıç kullanımını öne çıkarmak için yapıldığı belirtiliyor. Bunun aynı zamanda, orijinal oyunun aksine, Hidden Blade Takedown mekaniğinin yeniden yapımdaki anbean çatışmanın kritik parçası haline geldiği de söyleniyor.

Açıklamanın ardından oyuncular, bunun gereksiz bir kısıtlama olduğunu düşündüklerini dile getirdiler. Bildiğiniz gibi orijinal oyundaki Hidden Blade ile doğrudan savaşabilmek, karakterimizin korsan ve suikastçı kimliğini bir araya getiriyordu. Her ne kadar yeniden yapım ile modern ama özüne sadık kalınmış deneyimin sunulacağı söylenmesine rağmen böylesi bir değişiklik, kimi oyuncular için gereğinden fazla mübadeleci olarak nitelendirildi.

Diğer yandan, yeniden yapım Assassin's Creed IV: Black Flag ile balina ve köpek balığı avcılığının, dalgıç çanı, bar oyunları ve hatta efsanevi gemilerin dahi geri dönüş yapacakları ortaya çıktı. Oyun yönetmeni Richard Knight, efsanevi gemilerin bir hayli gaddar olacağını da söyledi.

Orijinal oyundaki Kenway's Fleet mini oyununun yeniden yapımın içine yerleştirilmiş ve gizlenme yerinden veya kaptan kamarasından erişilebilecekmiş. Bununla birlikte çevrimiçi etkinliklerin de oyunun içine yerleştirildiği söyleniyor. Ayrıca Assassin's Creed Shadows oyunundaki Anomalies biçiminde çevrimiçi içerik de karşımıza çıkacakmış.

Seansta dikkat çeken bir diğer detay ise gemimiz için otomatik pilot desteğini eklenmesi. Serinin eski oyunlarından da hatırlayacağınız üzere ata bindikten sonra, ilgili tuşa basmamız durumunda atımız görev hedefine bizim yönlendirmemiz olmadan kendi kendisine gidebiliyordu. Bu durum Assassin's Creed Black Flag Resynced için gemimize eklenmiş. Ancak oyun yönetmeni Richard Knight, yine de tetikte olmamız gerektiğini söylüyor. Saldırının nereden geleceğini bilemezmişiz.

Son olarak, Assassin's Creed Black Flag Resynced arasında kalabalığın arasına karıştığımız gizlilik ve Wanted sisteminin dönüşü ve atanan tuşları değiştirebilme de teyit edilen diğer özellikler oldu.

Editörün Yorumu

Elbette orijinal oyunu sektördeki modern standartlara uyumlu hale getirmek, biz oyuncular açısından önemli. Ancak Assassin's Creed IV: Black Flag oyununda da sevilen ve tercih edilen bir silahın konumunu bu şekilde değiştirmek, ilginç bir tercih olmuş diyebiliriz. Ubisoft'tan şu an için tepkilere karşılık bir geri adım gelmiş değil, ama geçmişte geri adım attıkları hadiseleri biliyoruz. Oyunun çıkışına hemen hemen iki ay kalmış olsa da tasarım konusunda bir değişikliğe gidileceğini düşünüyorum.