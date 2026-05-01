Apple'ın Yeni Kulaklığı, Sizin Yerinize Görecek! Asistanınız Olacak

Apple, mevcut AirPods Pro serisinin üzerinde konumlandırılacak olan yeni bir kulaklık üzerinde çalışıyor. AirPods Ultra adı verilecek bu model, basit bir kulaklık olmanın çok ötesine geçecek. Öyle ki cihaz, kullanıcıların âdeta gözü kulaklığı hâline gelmesini sağlayacak kızılötesi kameralar ile donatılacak.

AirPods Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

AirPods Ultra, kızılötesi kameralarla birlikte gelecek. Bu elbette ki etrafın fotoğraf ya da videosunu çekmek için kullanılmayacak. Bunun yerine çevre farkındalığı yani kullanıcının çevresinde neler olduğunu görmesi için kullanılacak. Dahası, yapay zeka desteği sayesinde kullanıcılar sorularına cevap bulabilecek. Örneğin yabancı dildeki bir tabelada ne yazdığını direkt yapay zekaya sorabilecek. Yapay zeka da gerçek zamanlı olarak bu metni analiz edecek ve ne anlama geldiğini kullanıcı ile paylaşacak.

Ortaya çıkan bilgilere göre bu kulaklıklarla birlikte fiziksel kontrollere de veda edilecek. Yani şarkı atlama, sesi açma ve kısma gibi amaçlar için kulaklığa dokunma gereksinimi ortadan kalkacak. Cihaz entegre kameralarla birlikte geleceği için kullanıcının el hareketleri de anlık olarak tespit edilecek ve hiç temasta bulunmadan işlem gerçekleştirilebilecek.

Yeni kulaklık, H3 çipine sahip olacak. Bu işlemci, daha düşük gecikme süresi ve seslerin daha yüksek kaliteli işlenmesini sağlayacak. Ayrıca yapay zeka destekli özellikler için de yüksek hesaplama gücüne sahip olunmasını sağlayacak. Yani genel olarak performansa ve kullanıcı deneyimine olumlu bir etkisi bulunacak.

AirPods Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

AirPods Ultra'nın 2026 yılının Eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Apple, söz konusu tarihte büyük bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor. iPhone 18 serisi de dahil olmak üzere pek çok yeni ürünün kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. Odak noktasında ise AirPods Ultra'nın da öne çıkan özelliklerini oluşturan yapay zeka (Apple Intelligence) oluşturacak.

AirPods Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Apple, giyilebilir cihaz pazarında Türkiye'ye çok önem veren markalar arasında yer alıyor. Kaldı ki AirPods Pro serisi istisnasız şimdiye kadar hep Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturuldu. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda AirPods Ultra'nın da Türkiye'de satılacağını ve dolayısıyla kullanıcılar tarafından satın alınabilir olacağını söylemek mümkün.

AirPods Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

AirPods Ultra modelinin AirPods Pro 3'ten daha yüksek bir fiyat etiketi taşıyacağı öngörülüyor. Söz konusu kulaklığın şu an Türkiye'de 13 bin 999 TL'ye satıldığını göz önünde bulundurursak bu modelin de 17 bin TL civarında bir fiyat etiketi ile piyasaya sürülebileceği söylenebilir. Konu ile ilgili henüz açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı bir fiyat etiketi ile gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

AirPods Ultra'nın dünya genelinde epey rağbet görecek bir kulaklık olacağı kanaatindeyim. Kamera ve yapay zeka desteği sayesinde dil bariyerini kaldıracak, karşımıza çıkan sorunları sadece birkaç saniye içinde çözmemizi sağlayacaktır. Tabii ki bu yüksek talebin de kulaklığın satışlarına olumlu bir yansıması olacaktır.