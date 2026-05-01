Etkisi Altına Alan İki Oyun Ücretsiz Dağıtılacak! Tarih Verildi

Epic Games, her hafta düzenli olarak oyunculara bedava oyunlar dağıtıyor. Bu hafta Oddsparks: An Automation Adventure isimli oyunu tüm kullanıcılarının ücretsiz erişimine açan şirket, gelecek hafta hangi oyunları bedava vereceğini de açıklığa kavuşturdu. Her iki oyun da oyuncuların uzun saatler boyunca ekran karşısında geçirmesine neden olacak gibi görünüyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games'te Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin isimli oyunlar ücretsiz hâle gelecek. Her iki oyun da 7 Mayıs 2026 saat 18.00'de kullanıcıların erişimine açılacak. Oyuncuların bu oyunları almak içinse 14 Mayıs 2026'ya kadar zamanları olacak. Daha sonra oyun yeniden ücretli hâle gelecek ve bu yapımları oynamak için ücret ödemek gerekecek.

Ücret ödeme demişken Arranger: A Role-Puzzling Adventure'ın normalde Epic Games'te 229 TL'ye satıldığını belirtelim. Trash Goblin henüz mağazaya eklenmedi fakat rakip platform Steam'de 11 dolara satılıyor. Bu da güncel kurla 497 TL'ye denk geliyor. Epic'in oyunları rakibine göre genellikle yarı fiyatına verdiğini göz önünde bulundurursak bu yapımın da mağazadaki normal fiyatı 240 TL civarında olacaktır.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure Nasıl Bir Oyun?

Arranger: A Role-Puzzling Adventure, biz hareket ettiğimizde her şeyin hareket ettiği bir oyun. Karakteri bir adım sağa ilerlettiğimizde o kısımdaki her şey sağa kayıyor. Bu bazen bulmaca parçalarını da doğrudan etkiliyor. İlk başta epey basit hissettiriyor ancak oyunda ilerledikçe aslında işlerin o kadar kolay olmadığını fark etmeye başlıyorsunuz.

Arranger'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 7 ve üstü İşlemci: Intel Core i5-6500 / AMD FX-Series FX-4300

Intel Core i5-6500 / AMD FX-Series FX-4300 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 560 Ti / Radeon HD 7750

GeForce GTX 560 Ti / Radeon HD 7750 Depolama: 6,4 GB kullanılabilir alan

Trash Goblin Nasıl Bir Oyun?

Trash Goblin, eşya bulup temizlediğiniz, dönüştürdüğünüz ve en nihayetinde satıp gelir elde ettiğiniz bir dükkan işletme oyunu. Tahmin edebileceğiniz üzere kazançlarınızı dükkanı daha da iyi bir noktaya getirmek için değerlendiriyorsunuz. Tabii, eşyaları birleştirip ilginç şeyler de ortaya çıkarabiliyorsunuz. Oyunda yüzlerce eşya olduğu için sayısız çeşit elde etmek mümkün hâle geliyor. Bunlardan da anlaşılacağı üzere genel olarak sakin bir temposu bulunuyor.

Trash Goblin'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

Windows 10 İşlemci: Intel Pentium veya AMD eş değeri

Intel Pentium veya AMD eş değeri RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DX12 uyumlu ekran kartı

DX12 uyumlu ekran kartı Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Arranger: A Role-Puzzling Adventure ve Trash Goblin'in herkesin satın almayı isteyeceği oyunlar olduğunu düşünmüyorum ancak her iki oyunun da oyuncuların ekran başında kalmasına neden olacak kadar etkili olduğu kanaatindeyim. Tabii, bu biraz da bu tür oyunlara ne kadar ilgili olduğunuzla da alakalı. Eğer düşük tempolu ama huzur verici yapımlar seviyorsanız Trash Goblin'i oynamayı düşünebilirsiniz. Basit oynanışa sahip fakat oyuncuları uzun saatlerce ekran karşısında tutmayı başaran yapımlarla ilgileniyorsanız da Arranger: A Role-Puzzling Adventure'ı ücretsiz almak isteyebilirsiniz.