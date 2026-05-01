vivo, 120Hz Ekranlı Telefon Tanıttı! 90W Hızlı Şarj ve Dahası

vivo, yeni bir akıllı telefonun tanıtımını gerçekleştirdi. vivo S50t olarak adlandırılan yeni model, yüksek şarj hızı, ideal batarya kapasitesi ve çok daha fazlası ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun klasik beyaz ve siyah renklerinin yanı sıra mor ve mavi gibi iç açıcı renk seçenekleriyle de alınabiliyor.

vivo S50t'nin Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,59 inç

Ekran teknolojisi: AMOLED

Ekran çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

Ekran yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Güvenlik: 3D ultrasonik parmak izi okuyucu

Hızlı şarj: 90W

Batarya kapasitesi: 6500 mAh

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 512 GB

Ön kamera: 50 MP (f/2.0)

Arka kamera: 50 MP (f/1.88) + 8 MP geniş açılı (f/2.2) + 50 MP periskop telefoto (f/2.65)

Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

vivo S50t'nin Ekran Özellikleri Neler?

vivo S50t, 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. AMOLED ekranın LCD ekranlara göre çok ciddi avantajlarla birlikte geldiğini belirtelim. Bunların başında ise derin siyahlar yer alıyor. LCD ekranlardaki gibi filmlerdeki karanlık sahnelerde grileşme sorunu ile karşılaşmıyorsunuz.

Telefonun bir diğer avantajı da elbette yenileme hızında. Bu, menüler arasında geçiş yaparken ya da X (eski adıyla Twitter) tarzı sosyal medya platformlarında ekranı kaydırırken animasyonların çok akıcı hissettirmesini sağlıyor. Ayrıca destekleyen oyunlarda da yüksek FPS elde ederek diğer rakiplere karşı avantajlı konuma yerleşebiliyorsunuz. Bu arada vivo S50 için de aynı ekran özelliklerinin tercih edildiğini hatırlatalım.

vivo S50t'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

vivo S50t'de Hangi İşlemci Bulunuyor?

Telefon, gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Daha önce vivo S50, vivo V70 Elite ve Realme GT 6 gibi cihazlarda kullanılan bu işlemci, Call of Duty Mobile'da orta grafik ayarlarda genel olarak 144 FPS elde etmenize olanak sağlıyor. Asphalt Legends Unite yüksek ayarlarda ortalama 88 FPS verirken CarX Street'te yüksek grafik ayarlarında ortalama 58 FPS alıyorsunuz.

vivo S50t'nin Fiyatı Ne Kadar?

vivo S50t'nin 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan sürümü için 3.299 yuan (21 bin 844 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu için 3.599 yuan (23 bin 831 TL) fiyat etiketi belirlendi. Eğer telefon Türkiye'de satışa sunulursa başlangıç fiyatı vergilerle birlikte 40 bin TL'yi bulabilir.

vivo S50t Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'nun şu an Türkiye'de vivo X200 FE, vivo Y19s, vivo X300 Pro, vivo X300, vivo V70 ve vivo V60 Lite da dahil olmak üzere birçok modeli satılıyor ancak bunları arasında vivo S50 bulunmuyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak vivo S50t'nin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin şimdilik düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

vivo S50t'nin akıllı telefon kullanıcılarının çeşitli ihtiyaçlarına cevap veren bir model olduğunu düşünüyorum. Cihaz, yüksek yenileme hızına sahip. Bunun nasıl bir fark yarattığı özellikle daha önce 60Hz ekran kullananlar tarafından daha iyi fark edilecektir. Öte yandan AMOLED ekran avantajını da atlamamak gerek. Bu ekran teknolojisi de derin siyahlar elde etmemizi sağlayarak filmlerdeki karanlık sahnelere tam olarak odaklanmayı mümkün kılacaktır.