iPad mini'ye Rakip Olacak Uygun Fiyatlı iPlay Mini 4 Ultra Duyuruldu!

Günümüzde yurt dışında faaliyet gösteren ama keşke Türkiye'de de satılsa dediğimiz pek çok ürün var. Şimdi bunlar arasına bir yenisi daha eklenmek üzere. Her bütçeye hitap eden tablet modelleri ile tanınan Çinli üretici Alldocube, iPlay Mini 4 Ultra isimli oyuncu tabletini önümüzdeki ay piyasaya süreceğini duyurdu. Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile cihazın teknik özellikleri hakkında bazı ipuçları verirken tabletin fiyatı şimdiden merak konusu oldu.

Alldocube iPlay Mini 4 Ultra Özellikleri Neler?

Alldocube'un paylaştığı tanıtım görsellerine göre iPlay Mini 4 Ultra, 8.8 inç büyüklüğünde bir panel ile geliyor. Kyaslamak gerekirse Apple'ın iPad mini'si 8.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Söz konusu ekran LCD teknolojisini kullanıyor ve Çinli panel üretici BOE tarafından üretildi. Ancak "Çinli üretici" ifadesi sizi endişelendirmesin. Söz konusu şirket başta Apple olmak üzere pek çok üretici ile çalışıyor.



Oyun odaklı bir tablet olan iPlay Mini 4 Ultra'nın ekranı 2.5K çözünürlüğe ve 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Alldocube, yayınladığı tanıtım görsellerinde bütün teknik detayları paylaşmadı. Ancak bazı ipuçları verdi. Söz konusu ipuçlarından ise iPlay Mini 4 Ultra ile yapılan bir AnTuTu testi oldu. Bilmeyenler için AnTuTu, akıllı telefon ve tabletlerin işlemci, grafik ve bellek gibi donanım performanslarını ölçen bir test uygulamasıdır ve cihazın teknik özellikleri hakkında çok fazla ipucu içerir.

Görsellerde Alldocube iPlay Mini 4 Ultra'nın 1.763.465 puan aldığı görebiliyoruz. Bu bir önceki model olan Mini 3 Ultra'nın 1.400.000 puanlık skoruna kıyasla kayda değer bir performans artışı anlamına geliyor. Bu nedenle işlemcide bir değişiklik göreceğimiz kesin. Mini 3 Ultra, gücünü Qualcomm'un geliştirdiği Snapdragon 7+ Gen 3'ten alıyordu. Söz konusu işlemci Türkiye'de satılan Poco Pad X1 ve Xiaomi Pad 7 gibi modellerde de karşımıza çıkmıştı.

iPlay Mini 4 Ultra'nın ise Snapdragon 8 serisi bir işlemci ile gelebileceği iddia ediliyor. Ki bunun oyun ve performans odaklı bir tablet olduğunu düşünürsek bu imkansız değil. Yine de amiral gemisi seviyesinde bir işlemci yüksek maliyeti de beraberinde getirecektir. Önceki modelde karşımıza çıkan 12 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneklerinin 4 Ultra'da da korunması bekleniyor.

Alldocube'un bu modelde en çok vurguladığı yenilik ise tabletinizi bir yandan kullanırken diğer yandan şarj etmenizi sağlayacak yeni bir teknoloji. Bildiğiniz üzere modern telefon ve tabletler şarj oldukları esnada kullanıldığı zaman oldukça ısınıyor. Sosyal medyada gezinirken bile yaşadığımız bu durum oyun oynarken çok daha kötüleşiyor. Alldocube ise bu sorunu çözmenin bir yolunu bulmuş. Bu gizemli özellik sayesinde ısınma ve neden olduğu performans sorunları önleniyor.

iPlay Mini 4 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Alldocube, iPlay Mini 4 Ultra modelini önümüdeki ay tanıtacak. Bu nedenle fiyatı hakkında şimdilik fikir sahibi değiliz. Ancak tahminde bulunabiliriz. Bir önceki model olan Mini 3 Ultra, 1,699 Yuan yani yaklaşık 11 bin TL'lik bir fiyat etiketi ile satışa çıkmıştı.

iPlay Mini 4 Ultra ise artan maliyetler nedeniyle tahmini olarak 1,999 Yuan ile 2,299 Yuan arası bir fiyat ile karşımıza çıkacak. Bu da yaklaşık 13-15 bin TL arası bir bedele denk geliyor. Elbette ki bu Çin için geçerli olan satış fiyatı.

Alldocube iPlay Mini 4 Ultra, Türkiye'de Satışa Çıkacak mı?

Bildiğiniz üzere Alldocube ürünleri henüz Türkiye'de resmi olarak satılmıyor. Bu nedenle iPlay Mini 4 Ultra modelinin de ülkemize gelmesi beklenmiyor. Yine de hatırlatmakta fayda var ki bugün severek kullandığımız Xiaomi de 2018 yılına kadar ülkemizde disrübitörler aracılığı ile varlık gösteriyordu. 2016'da ise ürünleri neredeyse bulunamıyordu. Bu nedenle Alldocube ürünleri şimdilik ülkemizde olmasa da bu uygun fiyatlı tablet üreticisinin birkaç yıl içerisinde farklı bölgelere de geleceği kesin. Umarız o bölgelerden biri de Türkiye olur.