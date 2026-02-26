Uygun Fiyatlı MacBook Beklenenden Daha Pahalı Olabilir!

Apple mart ayının başlarında gerçekleştireceği dev lansman etkinliği için artık gün sayıyor. iPhone 17e ve yeni M5 işlemcili MacBook Pro modellerinin sahneye çıkacağı etkinlikte tüm gözler uzun süredir sızıntılara konu olan uygun fiyatlı MacBook modelinde olacak.

Son olarak merakla beklenen yeni dizüstü bilgisayarın fiyatı ile ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Buna göre markanın bütçe dostu yeni modeli beklenenden daha pahalı bir fiyatla görücüye çıkabilir. İşte detaylar!

Uygun Fiyatlı MacBook'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilmeyenler için şimdiye kadar Apple'ın uygun fiyatlı MacBook'u 599 dolar ile 699 dolar arasında bir fiyattan satışa sunacağı tahmin ediliyordu. Ancak kısa bir süre önce ortaya çıkan raporlara göre şirket şu sıralar ciddi maliyet baskılarıyla karşı karşıya. Özellike ana üretici Quanta Computer'ın yaşadığı üretim gecikmeleri ve donanım bileşenlerindeki ani fiyat artışları Apple'ın planlarını değiştirmiş gibi görünüyor.

Analistler bellek piyasasında yaşanan yüzde 100'e varan fiyat artışları ve batarya üretiminde kullanılan kobalt maliyetlerinin yükselmesinin ardından yaklaşan bilgisayar için maliyetlerin arttığını öne sürüyor. Öyle ki tüm bu olumsuz etkenler ışığında uygun fiyatlı MacBook'un başlangıç fiyatının 749 dolar seviyelerine kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

Cihazın olası Türkiye fiyatlandırmasına gelecek olursak, 749 dolarlık muhtemel yurt dışı fiyatına güncel döviz kurları, KDV, TRT bandrolü ve diğer gümrük vergileri eklendiğinde modelin ülkemizde yaklaşık 45 bin ila 55 bin TL bandında bir başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Uygun Fiyatlı MacBook'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Apple'ın üretim hedeflerini yüksek tuttuğu ve ilk yılında 8 milyon ünite satmayı planladığı yeni uygun fiyatlı MacBook, tıpkı diğer Mac modelleri gibi modelleri gibi yenilikçi özelliklere ev sahipliği yapacak ancak bütçe dostu yapısı gereği bazı avantajlardan da mahrum kalacak.

İşte cihazın şimdiye kadar sızdırılan teknik özellikleri:

Ekran: 12.9 inç LCD ekran

12.9 inç LCD ekran İşlemci: A18 Pro

A18 Pro RAM: 8 GB RAM

8 GB RAM Gövde: Alüminyum kasa

Alüminyum kasa Bağlantı Noktaları: 10Gb/s hızlarını destekleyen USB 3.2 Gen portları

10Gb/s hızlarını destekleyen USB 3.2 Gen portları Klavye: Dokunsal geri bildirimli trackpad

Dokunsal geri bildirimli trackpad Renk Seçenekleri: Sarı, Yeşil, Mavi ve Pembe

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.