144Hz Ekranlı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 15000 mAh Batarya ve Dahası

Düşük fiyat etiketine rağmen güçlü özellikler sunan Alldocube Ultra Pad tanıtıldı. 144Hz yenileme hızı ve 15000 mAh batarya kapasitesi gibi özellikleri ile dikkatleri üzerine çeken ucuz tablet hem eğlence hem günlük görevlerin önemli bir kısmını gerçekleştirmeye yardımcı olacak özellikler taşıyor.

Alldocube Ultra Pad Özellikleri Neler?

Alldocube Ultra Pad, 12,95 inç büyüklüğünde IPS ekranda 1.840 x 2.880 piksel çözünürlük, 700 nit maksimum parlaklık ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde tablet çok daha akıcı bir deneyim sunuyor. Uygulamaları açıp kapatmaktan web sayfalarında gezinmeye, oyun oynamaktan menüler arasında gezinmeye kadar birçok eylemde fark edilebiliyor.

Tablet gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide 1 adet 2.8 GHz Cortex-X4, 4 adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve 3 adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu, önceki Alldocube tabletlerine göre oldukça büyük bir gelişme anlamına geliyor.

Android 15 tabanlı Alldocube AI ile gelen tablet, 12 GB RAM sunuyor. Ayrıca 512 GB depolama seçeneğine sahip. Ucuz tablet, 15000 mAh batarya kapasitesi ve 33 W hızlı şarjı destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi, onu uzun süreli kullanımlar için ideal bir seçenek hâline getiriyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. DTS sertifikalı sekiz hoparlörlü bir ses sistemi olan tablet özellikle film ve dizi izlerken ses kalitesini hissettiriyor.

Alldocube Ultra Pad Fiyatı Ne Kadar?

Dev batarya, büyük ekran ve şık tasarımı ile öne çıkan Alldocube Ultra Pad, 299 dolar (12 bin 341 TL) fiyat etiketine sahip. Çok amaçlı kullanıma uygun olan bu tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.