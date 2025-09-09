Sony'den 8 GB RAM'li Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Sony'nin merakla beklenen akıllı telefonu Xperia 10 VII'nin özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Telefonun önceki modele kıyasla hangi önemli özelliklerle birlikte geleceği merak ediliyordu. Henüz resmî bir tanıtım tarihi ya da fiyat bilgisi bulunmuyor ancak piyasaya sürülmeden önce çıkan ürün sayfası, telefona dair önemli bilgiler sağladı.

Sony Xperia 10 VII Özellikleri

Sony Xperia 10 VII, 6,1 inç büyüklüğünde OLED ekranda 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunacak. Yenileme hızı henüz belli olmamakla birlikte Sony Xperia 10 VI, 60Hz yenileme hızı sunuyordu. Xperia 10 VII'nin 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor ancak bunun henüz net olmadığını belirtmekte fayda var.

Telefon gücünü 4nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 3'ten alacak. Bu işlemcide 4 adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve 4 adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda 8 çekirdek bulunuyor. Xperia 10 VI'da ise Snapdragon 6 Gen 1 kullanıldığını belirtmiş olalım.

8 GB RAM'e sahip olacak telefon, 128 GB depolama alanı sunacak. Android 15 işletim sistemi ile çalışacak cihazda 5000 mAh batarya bulunacak. Bu da uzun ömürlü bir kullanım elde etmeye imkân tanıyacak. Telefonunuzu gün içinde sosyal medyaya göz atma, fotoğraf çekme gibi amaçlarla kullanıyorsanız size uzun süreli kullanım sağlayacaktır.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olacak. Cihazın ön tarafında ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Xperia 10 VI'nın arka tarafında ise 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, ön tarafında 8 megapiksel bir kamera mevcut.

Cihazın siyah, beyaz ve turkuaz renk seçenecekleriyle geleceği söyleniyor. Tasarım açısından en büyük değişiklik ise kamera yerleşiminde olacak. Xperia 10 VI'da dikey bir yerleşim tercih edilirken Xperia 10 VII'de yatay kamera düzenine geçiş yapılacak. Cihazın ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.