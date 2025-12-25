32 GB RAM'li Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! Sıra Dışı Tasarıma Sahip

GH9 mini PC, alışılmışın dışında bir tasarımla tüketicilerin karşısına çıktı. Altıgen şeklindeki mini bilgisayar hem dikey hem de yatay konumda kullanılabiliyor. GH9 mini PC, bu sıra dışı tasarımın yanı sıra çok güçlü işlemci, bağlantı seçenekleri ve 32 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere bçrok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

GH9 Mini PC'nin Özellikleri

İşlemci: Intel Core i9-12900HK (14 çekirdek)

Intel Core i9-12900HK (14 çekirdek) RAM: 32 GB (64 GB'a kadar yükseltilebilir)

32 GB (64 GB'a kadar yükseltilebilir) Depolama: 1 TB M.2 2280 SSD (PCIe 4.0)

1 TB M.2 2280 SSD (PCIe 4.0) Portlar: DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4, USB 3.2 ve iki adet Ethernet (2.5Gbps)

DisplayPort, HDMI, Thunderbolt 4, USB 3.2 ve iki adet Ethernet (2.5Gbps) Kablosuz Bağlantı: WiFi 6, Bluetooth 5.0

Alliwava marka mini bilgisayar gücünü Intel Core i9-12900HK işlemcisinden alıyor. Toplamda 14 çekirdeğe sahip olan bu güçlü işlemci, 2022 yılının ocak ayında piyasaya sürülmüş olsa da günümüzde hâlâ yüksek performans sunuyor. Bu sayede işlemci en ağır işleri bile rahatlıkla yerine getirebiliyor.

Bilgisayarda harici bir ekran kartı bulunmuyor. Bunun yerine dahili bir GPU yer alıyor. Bilgisayar, 32 GB RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile birlikte geliyor. Kullanıcılar istediği zaman SSD ve RAM'i yükseltme imkânına sahip. RAM tarafında en fazla 64 GB'a kadar yükseltme yapılabiliyor. Bilgisayar, bağlantı tarafında da oldukça iddialı.

Sıra dışı bir tasarıma sahip olan bilgisayarda bir adet DisplayPort, bir adet HDMI, bir adet Thunderbolt 4, bir adet USB 3.2 ve iki adet ethernet (2.5Gbps) portu bulunuyor. Thunderbolt 4 üzerinden harici ekran kartı takmak da mümkün. Bilgisayar bunların yanı sıra WiFi 6 ve Bluetooth 5.0 bağlantı teknolojilerini de destekliyor.

GH9 Mini PC'nin Fiyatı

Siyah renk seçeneğine sahip olan GH9 Mini PC için 659 dolar (28.235 TL) fiyat etiketi belirlendi. Sıra dışı tasarımının yanı sıra güçlü işlemcisi, geniş bağlantı seçenekleri, yüksek veri aktarım hızı sunan SSD ve çoklu monitör desteğiyle de öne çıkan mini bilgisayarın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.