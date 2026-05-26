Sennheiser Aktif Gürültü Engelleme Özellikli Yeni Kulaklığını Tanıttı! 57 Saat Pil Ömrü Var

Sennheiser, Momentum 4 kulaklıklarını piyasaya sürmesinden yaklaşık 4 yıl sonra yeni kulaklığı Momentum 5 Wireless'i tanıttı. Yeni kulaklıklar tasarım olarak bir önceki nesle benzese de geliştirilmiş ANC özelliği, yüksek ses kalitesi ve uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor. Peki, Momentum 5 Wireless'in diğer özellikleri neler? Gelin, birlikte bakalım.

Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın Özellikleri Neler?

Sürücüler : 42 mm dinamik sürücüler

: 42 mm dinamik sürücüler Ses Kodekleri : SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossles ve aptX Adaptive

: SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossles ve aptX Adaptive ANC : Var

: Var Uzamsal Ses Desteği : Var

: Var Hi-Res Sertifikası : Mevcut

: Mevcut Bağlantı : Bluetooth 5.4 ve USB

: Bluetooth 5.4 ve USB Pil Ömrü : 57 Saat

: 57 Saat Batarya Kapasitesi : 700 mAh

: 700 mAh Ağırlık: 290 gram

Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın Ses Kalitesi Nasıl?

Bir kulaklıktaki en önemli şey ses kalitesidir. Sennheiser, bir önceki versiyondaki 42 mm dinamik sürücüleri kullanarak Momentum 5 Wireless'de de ses kalitesini korumayı başarmış. Bu sürücüler sayesinde sesler birbirine karışmadan, oldukça net bir ses deneyimi elde ediliyor. Ayrıca kulaklık, Hi-Res Audio sertifikasına sahip. Böylece, stüdyo kalitesinde müzikler dinleyebiliyorsunuz.

Cihazda ses kalitesini artıran özelliklerimizden biri de Dolby Atmos destekli uzamsal ses desteğine sahip olması. Bu sayede, kulaklıktan gelen sesleri yalnızca tek noktadan değil, 360 derece duyabiliyorsunuz. Böylece dinlendiğiniz bir şarkıyı, hangi ortamda olursanız olun sanki bir konserde dinliyormuş gibi hissediyorsunuz.

Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın Bağlantı Özellikleri Neler?

Ses kalitesini etkileyen en önemli şey kulaklığın sahip olduğu bağlantı özellikleridir. Çünkü cihaz ile kulaklık arasındaki bağlantı özellikleri ne kadar iyi olursa o kadar net ve pürüzsüz bir ses kalitesi elde edilir. Mometun 5 Wireless, bağlantı tarafında Bluetooth 5.4'ü destekliyor. Böylece, ses en az gecikmeyle ve herhangi bir kopma yaşanmadan kulaklığa iletiliyor.

Ayrıca kulaklık, SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Lossles ve aptX Adaptive ses kodeklerini destekliyor. Peki, bu kodekler pratikte ne gibi bir fayda sağlıyor? Ses kodekleri, en basit tabiriyle ses kargolama yöntemleridir. Kodekler, ses dosyalarını sıkıştırarak kulaklığa gönderir. Buradaki sıkıştırma ne kadar kaliteli ve hızlı olursa, dinlenilen müzikten o keyif alınır. Mometun 5 Wireless'de kullanılan SBC kodeki en eski versiyonlardan biri olsa da kullanılan diğer kodekler sesin herhangi bir kayıp yaşamadan en yüksek kalitede kulaklığa iletilmesini sağlar. Bu kodeklerden yararlanmanız için sesi aktaran cihazın da kulaklıkta bulunan kodekleri desteklemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Sennheiser Momentum 5 Wireless'de Aktif Gürültü Engelleme Özelliği Var mı?

Sennheiser Momentum 5 Wireless'de Aktif Gürültü Engelleme özelliği bulunuyor. Kulaklık üzerinde bulunan 8 adet mikrofon sayesinde ortamda bulunan gürültü engelleniyor. Böylece özellikle, toplu taşıma gürültülü iş ortamları gibi sesin yoğun olduğu ortamlarda herhangi bir dış sesten etkilenmiyorsunuz. Şirket, yeni kulaklıklarındaki ANC özelliğinin bir önceki nesil Momentum 4'e göre üç kat daha etkili olduğunu iddia ediyor.

Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın Kullanım Süresi Ne Kadar?

Momentum 5 Wireless, 700 mAh batarya kapasitesiyle kullanıcılara ANC modu açıkken bile 57 saatlik kullanım süresi vaat ediyor. Bu da günlerce kulaklığı şarj etmeden kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Cihazın bu yüksek kullanım süresi, yanında şarj cihazı taşımayı sevmeyen kullanıcıları sevindireceğe benziyor. Ayrıca cihaz, hızlı şarj desteğini de sahip. Kulaklıklar, 2 saat gibi kısa bir sürede tam şarj doluluğuna ulaşabiliyor. 10 dakikalık şarjla ise, 7 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Bu sayede kulaklığa acil ihtiyacınız olduğu bir anda 10 dakikalık kısa bir şarjla saatlerce kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Sennheiser Momentum 5 Wireless Fiyatı Ne Kadar?

Sennheiser Momentum 5 Wireless siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleriyle 16 Haziranda 400 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da güncel kurla 18 bin 360 TL'ye denk geliyor. Cihazın, Türkiye'de satışa sunulması halinde ek vergilerle birlikte fiyatının 23-25 bin TL bandında olacağını tahmin ediyoruz.

Sennheiser Momentum 5 Wireless Türkiye'de Satışa Sunulacak mı?

Şirket tarafından, Momentum 5 Wireless'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat, Sennheiser'ın birçok modeldeki kulaklığı aktif olarak ülkemizde satılıyor. Momentum 5 Wireless'ın da piyasa sürülmesinden kısa bir süre sonra Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın özelliklerini kulak üstü kulaklıklar arasındaki rakipleriyle rekabet edecek seviyede bulduğumu söylemeliyim. Cihazı öne çıkaran özellikleri sahip olduğu kodekler, uzamsal ses desteği, Hi-Res Audio sertifikası ve ANC özelliği. Bu özellikerin yanı sıra, rakiplerine göre daha uygun bir fiyata sahip olması kulaklığı bir adım daha öne çıkarıyor. Sennheiser Momentum 5 Wireless'ın yüksek ses kalitesi arayan ve bütçe problemi olmayan kullanıcılara hitap ettiiği söyleyebilirim.