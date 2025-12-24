Samsung'dan 1.040Hz Ekranlı Yeni Oyun Monitörü Geliyor

Samsung, CES 2026 öncesinde oyuncuları bir hayli sabırsızlandıracak yeni oyun monitörleri Odyssey G6 (G60H) ve Odyssey OLED G8'i (G80SH) duyurdu. Hem e-sporcuların hem oyunlarda hız arayışında olanlara hitap edecek şekilde geliştirilen bu modeller, özellikle yüksek yenileme hızları sayesinde oyun dünyasının doğrudan ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Samsung Odyssey G6 (G60H) Özellikleri

Yenileme Hızı: 1280 x 720 piksel çözünürlükte 1.040Hz, 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 600Hz

1280 x 720 piksel çözünürlükte 1.040Hz, 2560 x 1440 piksel çözünürlükte 600Hz Teknoloji: AMD FreeSync Premium ve Nvidia G-Sync

Samsung, Odyssey G6 (G60H), 1280 x 720 piksel çözünürlükte Counter-Strike 2 ve Valorant ve Tom Clancy's Rainbow Six: Siege gibi rekabetçi oyunlarda hızlı tepki vermenizi sağlayacak 1.040Hz yenileme hızı sunacak. Monitör, inanılmaz kısa sürede görüntüyü yenilenmesini sağlayarak rakiplerini doğrudan alt etme fırsatı elde edecek.

Monitörün avantajı sadece düşük çözünürlükte değil, standart kullanımlarda da ortaya çıkacak. 2560 x 1440 piksel çözünürlükte (QHD) bile 600Hz yenileme hızı sunabilecek. Ayrıca AMD FreeSync Premium ve NVIDIA G-Sync desteği sayesinde takılma ve gecikme gibi durumların önüne geçilecek.

Samsung Odyssey OLED G8 (G80SH) Özellikleri

Ekran: 32 inç QD-OLED

32 inç QD-OLED Çözünürlük: 4K UHD

4K UHD Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Parlaklık: 500 nit maksimum parlaklık

Samsung'un yeni Odyssey OLED G8, 32 inç QD-OLED ile birlikte gelecek. 4K UHD çözünürlük sunarak en küçük ayrıntıları bile ön plana çıkaracak ve bu da görsel deneyimi üst seviyeye çekecek. Özellikle hız ve akıcılık arayanlara yönelik model, 240Hz yenileme hızı sunacak.

Yeni oyun monitöründe yer alan özel parlama engelleyici, yoğun ışıklı ortamlarda dahi yansımaların önüne geçerek dikkatin dağılmasını önleyecek. VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan monitör, yüksek parlaklık gereken durumlarda 500 nit parlaklık seviyesine kadar çıkarak karanlık bölgeleri daha net görmeye olanak tanıyacak. Şirket, bu yeni modelinin fiyatını G80SD modeline benzer tutmayı planlıyor. Henüz fiyat konusu netlik kazanmasa da Odyssey G6'nın 899 dolar (38 bin 519 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.