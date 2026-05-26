Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Geliyor! 8500 mAh Pili Var

Xiaomi geçen yıl tanıttığı Redmi K90 serisine yeni bir model eklemek için kolları sıvadı. Redmi K90 Ultra olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefon kısa bir süre önce önmemli bir sertifika aldı. İşte merak edilen detaylar!

Redmi K90 Ultra 3C Sertifikası Aldı

Redmi K90 Ultra M332BF model numarasıyla 3C sertifikası aldı. Bu gelişme akıllı telefonun bataryasının 100W şarj hızlarını destekleyeceğini doğruluyor. Maalesef bunun dışında herhangi bir özelliğini otaya koymuyor. Bununla birlikte tanıtımın da çok yakında yapılacağına dair sinyaller veriyor diyebiliriz.

Redmi K90 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 1.5K düz OLED

Yenileme hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite

Hoparlör: Çift stereo hoparlör

Parmak izi: Ultrasonik sensör

Dayanıklılık: IP68 ve IP69

Soğutma: Dahili fiziksel fan

Şarj: 100W kablolu hızlı şarj

Batarya: 8500 mAh

Kablosuz şarj: Yok

Redmi K90 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi K90 Ultra'da 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekran mevcut olacak. Bu panel 120Hz hızlarını destekleyecek. Maalesef şu an için cihazın ekran boyutlarına dair bir detay paylaşılmadı. Ancak serinin diğer modellerini göz önünde bulundurarak muhtemelene 6,8 inç boyutlarında bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz.

120Hz yenileme hızı menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi sunuyor. Öte yandan OLED teknolojisi ise LCD'ye kıyasla siyah renkleri en gerçekçi haliyle gösterebiliyor.

Redmi K90 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisine yer verilecek. Halihazırda Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra ve POCO F7 Ultra gibi modellerde karşımıza çıkan yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm tabanlı yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor.

İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Zira yapılan testlerde Genshin Impact'i 60 FPS, PUBG Mobile'ı ve Call of Duty Mobile'ı ise 120 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobildeki tüm oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Redmi K90 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi şu ana dek Redmi K90 Ultra'nın tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Fakat selefinin geçen yılın haziran ayında piyasaya sürüldüğünü biliyoruz. Bu nedenle yaklaşan modelin de haziran veya en geç temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulması muhtemel. Bununla birlikte marka ülkemizde Redmi Note 15 gibi modellerini satsa da Redmi K80 Ultra bunların arasında yok. Bu nedenle Redmi K90 Ultra'nın da Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.

Redmi K90 Ultra Fiyati Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 Ultra'nın 2.799 yuanlık (18.900 TL) bir fiyata sahip olacağı söyleniyor. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 38.250 TL seviyelerine karşılık geliyor. Tabii fiyat gibi konularda markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Ultra'yla ilgili ortaya çıkan teknik detaylar genel performans olarak Redmi K90 Pro Max'in altında olacağını gösteriyor. Ancak yine de kullandığı işlemci oyunlarda gayet yeterli bir performans gösteriyor diyebilirim. Ekran özellikleri de kullanıcıları üzmeyecek düzeyde. Batarya kapasitesi ve şarj hızları da yeterli olacak diyebilirim.