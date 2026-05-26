Infinix Yeni Telefon Tanıttı! 120Hz Ekran, 8 GB RAM ve Dahası

Infinix, Hot 70'i tanıttı. Bununla birlikte telefonun özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile birlikte gelen cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Infinix Hot 70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Helio G100 Ultimate

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Batarya : 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Arka Kamera: 50 MP ve yardımcı lens

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı XOS 16

Infinix Hot 70'in Ekran Özellikleri Neler?

Infinix'in yeni telefonu 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ile birlikte geliyor. Geniş görüş açısına sahip olan IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Telefon ayrıca 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

700 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın görülebilmesini sağlıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Infinix Hot 60'ta 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Infinix Hot 70'in Kamera Özellikleri Neler?

195 gram ağırlığında ve 7,49 mm kalınlığında olan telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yarıdmcı sensör mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğüdne kamera bulunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Infinix Hot 70'in İşlemcisi Nasıl?

Hot 70'te MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Helio G100 Ultimate mevcut. Bu işlemcinin Infinix Hot 50 4G ve TECNO Spark 50 4G dahil olmak üzere pek çok telefonda da yer aldığını belirtelim. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 57 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 47 FPS'te, Arena Breakout'u ise ortalama 44 FPS'te çalıştırabiliyor. Bunların yanı sıra Mobile Legends: Bang Bang ve League of Legends: Wild Rift de sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Infinix Hot 70'in Bataryası Kaç mAh?

Infinix'in yeni telefonunda 6.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Cihaz bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz Hot 70 ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Hot 60'ta 5.200 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Infinix Hot 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Hot 70'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

Infinix Hot 70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 70'in fiyatı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz haftalarda 155 dolar başlangıç fiyat etiketiyle listelenmişti. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 114 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 13 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Öncelikel telefonun tasarımını çok sevdim. Tercih edilen renkler, telefonun çok şık görünmesini sağlamış. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.