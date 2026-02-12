Oyuncuların Tepkisi İşe Yaradı! Minecraft'a Benzeyen Oyun Geri Döndü

Minecraft, hiç şüphesiz dünyanın en popüler oyunlarından biri. Bu başarının arkasında ise oyunculara yaratıcılıklarını göstermeleri için bir alan sunması yatıyor. Öyle ki blok tabanlı yapısıyla, oyuncuların sanki bir mimarmış gibi, üstelik hesap kitap gerekmeden kendi dünyalarını inşa etmesini sağlıyor. Tabii bu durumda diğer geliştiriciler de bu fikirden ilham alıyor. Bu gayet normal bir durum.

Unomelon tarafından geliştirilen Allumeria da Minecraft benzeri oyunlardan biri oldu. Ancak bu kadar dikkat çekmesinin sebebi benzerlik değil, Microsoft tarafından telif atılması. ABD'li şirketin bu hamlesinin ardından yapımın Steam'deki sayfası kaldırıldı. Ancak oyun dünyası, bu gelişmeyi tepkiyle karşıladı. Gelen eleştirilerin ardından Microsoft, geri adım atmak zorunda kaldı.

Microsoft Telifi Geri Çekti, Tartışmalı Oyun Steam’e Döndü

Geçtiğimiz haftalarda Steam’e eklenen ve bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan Allumeria, 10 Şubat’ta Microsoft tarafından yapılan telif bildiriminin ardından platformdan kaldırıldı. Tabii şirket Steam’deki her oyunu tek tek incelemiyor. Öyle ki isim, yazı tipi ve içerik benzerliklerini kontrol eden bir yazılım kullanıyor. Bir ihlal tespit edildiğinde ise oyun, hukuk ekibine iletiliyor ve ekip bunu değerlendiriyor. Eğer ekip ihlal olduğuna karar verirse ise telif süreci başlıyor.

Allumeria da tam olarak bu sürece dahil oldu. Microsoft, oyunun Minecraft’a benzediği gerekçesiyle telif talebinde bulundu ve Steam sayfası kaldırıldı. Oyun blok tabanlı yapısı ve arayüzü ile gerçekten de ilk bakışta Minecraft’ı andırıyor. Ancak bu karar oyun dünyası tarafından pek de hoş karşılanmadı. Zira mevzubahis yapımın geliştiricisi bağımsız ve küçük bir geliştirici.

Microsoft ise artan tepkiler üzerine kararını yeniden değerlendirdi. İkinci kez incelemenin sonucunda telif talebini geri çekti. Bunun hemen ardından Allumeria’nın Steam sayfası yeniden açıldı ve oyun, platforma geri döndü.

Allumeria Nasıl Bir Oyun?

Allumeria, tehlikeli mağaraları keşfedip değerli ganimetler topladığınız, boss savaşları ve zindan baskınlarıyla karakterinizi geliştirdiğiniz bir sandbox aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İnşa araçları sayesinde kendi kasabanızı kurabilir ve NPC’ler ile ticaret yapabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.