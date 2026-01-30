3.073 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Xbox mağazasında aksiyondan hayatta kalmaya kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Çok sevilen bu oyunlar sayesinde uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz. Kampanya bittikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası, Dead by Daylight ve Grounded 2 için 1 Şubat 2026, Fallout 76 ve For Honor için 5 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu oyunları oynamak için Game Pass aboneliği gerekmiyor. Tüm Xbox oyuncuları, Xbox mağazası üzerinden bu oyunları kampanya kapsamında indirip oynayabilir.

For Honor, savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Oyunda şövalye, viking ve samuray dahil çeşitli karakterler mevcut. Kılıç, balta veya mızrak gibi bir silah kullanarak rakiplerimiz ile mücadele ediyoruz. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan yapım 2017'de satışa sunuldu.

Grounded 2'de hayatta kalabilmek için çevremizdeki ot, dal ve su gibi kaynakları toplamamız gerekiyor. Gelişmiş üretim sistemine sahip oyunda topladığımız malzemelerle sığınaklar, savunma yapıları ve hatta üsler inşa edebiliyoruz. Aksiyon, macera ve hayatta kalma türlerindeki oyunda hem tek oyunculu mod hem de co-op desteği de bulunuyor.

Nükleer felaketten 25 yıl sonrasını konu alan Fallout 76, hayatta kalma ve MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı oynanış sistemine ve etkileyici atmosfere sahip olan oyunda inşa sistemi de bulunuyor. Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen oyun 2020 yılının nisan ayında piyasaya sürüldü.