Alman Ordusuna Büyük Şok! 1 Gecede Cephaneleri Çalındı!

Almanya Ordusuna ait 20 bin mermi bir gecede kamyonlardan çalındı. O esnada uyuduğu öne sürülen kamyon şoförlerinin çalınma olayıyla ilgili herhangi bir şey bilmedikleri kaydedilirken Alman Ordusuna ait mermilerin bu kadar büyük bir güvenlik zaafiyeti ile taşınması gündem oldu. Peki bu olay nasıl gerçekleşti? İşte konuyla ilgili detaylar...

Skandal Mermi Hırsızlığı Almanya'yı Ayaklandırdı!

Almanya’da Bundeswehr’e ait mühimmat taşıyan sivil nakliye kamyonlarından gece sürücüler uyurken tam 20 bin mermi çalındı. Lojistik güvenlik protokollerinin ihlali sonucunda gerçekleşen olay ülke gündemini altüst ederken bu kadar büyük mühimmatın iz bırakmadan nasıl kaybolduğu tartışma yarattı.

Soruşturma raporlarına göre mühimmat taşımacılığı yapan kamyon olması gereken güvenlik kurallarına aykırı biçimde gözetimsiz bırakıldı. Geceyi otelde geçiren sürücünün haberinin olmadığı hırsızlıkta kamyonun kilitleri açılarak yaklaşık 10 bin tabanca mermisi, 9 bin 900 adet hafif silah tatbikat mühimmatı ve çeşitli işaret/duman mühimmatları çalındı.

Mühimmatın eksik olduğu ancak kamyon varış noktasındaki kışlaya ulaştığında yapılan sayımda fark edildi. Savunma Bakanlığı olayı “ağır güvenlik ihlali” olarak nitelendirirken, hem nakliye firması hem taşımayı organize eden askeri birimler için geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Çalınan mühimmatın organize suç gruplarının eline geçmiş olmasından endişe ediliyor. Olay Almanya’da askeri malzeme güvenliğine dair tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.