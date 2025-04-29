Alman Otomobil Markası Üretimi Durduruyor! Peki Neden?

Alman otomotiv markası Porsche oldukça şaşırtıcı ve tehlikeli bir karar almanın eşiğinde. Zira marka Çin'de üretimi durdurma kararı almayı konuşuyor. Konuyla ilgili gelen bilgiler elektrikli otomobil rekabetinde Porsche'nin geride kaldığını gösteriyor. Peki bu kararın kulislerde konuşulmasının asıl sebebi ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Porsche Çin'de Üretimi Durdurma Kararı Alabilir!

Bir dönem lüks otomobil üreticileri için altın madeni olan Çin pazarı, artık aynı cazibeyi taşımıyor. Özellikle Porsche, elektrikli araç rekabetinde Çinli markalara karşı ciddi zemin kaybetmiş durumda. Almanya merkezli üretici, 2024’te Çin’deki satışlarında %28’lik bir düşüş yaşadı ve yıl genelinde sadece 79.283 araç teslim etti. Ancak asıl sert düşüş 2025’in ilk çeyreğinde geldi: talep %42 azaldı ve satışlar 9.471 adede kadar geriledi.

Bu dramatik gerilemenin nedeni ürün kalitesi ya da prestij kaybı değil; asıl mesele yerli üreticilerin sunduğu elektrikli araçların hem ucuz hem güçlü olması. Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin satışa sunduğu SU7 gibi modeller, hem fiyat avantajı sağlıyor hem de bazı teknik verilerde Taycan ya da Macan gibi Porsche modellerini zorluyor. Porsche CEO’su Oliver Blume, Auto Shanghai 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, markanın önümüzdeki birkaç yıl içinde Çin’de tamamen çekilebileceğini ima etti.

Blume, Çinli rakiplerinin fiyat bazında erişilebilir olduğunu ancak bir Porsche’nin sürüş deneyimiyle kıyaslanamayacağını savunuyor. Yine de şirket, Tesla, BYD veya Xiaomi gibi markalarla fiyat kırma yarışına girmeye niyetli değil. Blume’a göre Porsche "hacim peşinde koşmak yerine markanın değerine odaklanmaya" devam edecek. Bu nedenle yakında tanıtılacak Cayenne EV ya da daha sonra gelecek elektrikli 718 modellerinin fiyat konusunda ödün vermesi beklenmiyor.

Almanya’dan çıkan diğer premium markalar Çin pazarı için özel yatırımlar yaparken, Porsche bu yönde adım atmamayı tercih etti. BMW, Mercedes ve Audi uzun şasili modellerle Çinli müşterilerin taleplerine uyum sağladı. Audi ise işin dozunu artırarak tamamen elektrikli yeni bir alt marka kurdu: AUDI (evet, tamamen büyük harflerle). Volkswagen’in Jetta markası bile Çin’de ayrı bir marka olarak konumlanmışken, Porsche hâlâ evrensel stratejisine sadık kalıyor. Çin pazarı hızla evriliyor ve bu değişime ayak uyduramayanların elenmesi artık kaçınılmaz gibi görünüyor. Porsche'nin Çin'deki geleceği, attığı adımlar kadar atmadığı adımlara da bağlı olacak.

Sizce bu lüks markalar Çin'de tutunabilecek mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.