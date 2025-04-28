Türkiye Şaşırttı! En Çok Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Belli Oldu!

Elektrikli otomobil trendi tüm dünyada tam gaz ilerlerken en fazla önyargının çıkması beklenen Türkiye, herkesi şaşırttı diyebiliriz. Zira elektrikli otomobil teknolojilerine büyük oranda önyargıyla bakan Türk halkı konuyla yakından ilgileniyor diyebiliriz. En fazla elektrikli otomobil satılan ülkeler arasında 5. sıraya oturan Türkiye, pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı diyebiliriz. İşte konuyla ilgili detaylar...

En Fazla Elektrikli Otomobil Satılan Ülkeler Listesi!

İngiltere : 69.313 adet

: 69.313 adet Almanya : 42.521 adet

: 42.521 adet Fransa : 29.261 adet

: 29.261 adet Belçika : 13.659 adet

: 13.659 adet Türkiye : 12.704 adet

: 12.704 adet Hollanda : 11.195 adet

: 11.195 adet Norveç : 11.192 adet

: 11.192 adet Danimarka : 9.855 adet

: 9.855 adet İtalya : 9.369 adet

: 9.369 adet İsveç: 8.386 adet

Türkiye, elektrikli otomobil pazarında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek Avrupa’da adından söz ettirmeye başladı. İçten yanmalı araçlardan alınan yüksek vergi oranlarının aksine, elektrikli otomobillere uygulanan düşük ÖTV oranı, tüketicilerin tercihlerinde önemli bir değişime yol açtı. Mart 2025 verilerine göre Türkiye, Avrupa’da en fazla elektrikli otomobil satılan beşinci ülke oldu. EBS Danışmanlık’ın, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerinden derlediği rapora göre, Türkiye Mart ayında tam 12 bin 704 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 115’lik bir büyüme anlamına geliyor. Türkiye, Hollanda ve Norveç gibi elektrikli otomobil pazarında köklü ülkeleri geride bırakarak listenin üst sıralarına tırmandı. Bu hızlı yükselişte Tesla'nın yeni Model Y Juniper satışlarının başlaması, Çinli BYD’nin Türkiye’ye büyük gemilerle toplu sevkiyat yapması ve yerli üretim Togg T10X’in satış kampanyaları da önemki rol oynadı. Özellikle Tesla ve BYD gibi güçlü markaların agresif büyüme stratejileri, Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil çeşitliliğini artırdı.

2025’in ilk çeyreğinde Türkiye toplamda 29 bin 99 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi ve Avrupa genel sıralamasında altıncı basamakta yer aldı. Uzmanlar, mevcut satış trendinin devam etmesi halinde Türkiye’nin yılı Avrupa'nın dördüncü büyük elektrikli araç pazarı olarak tamamlayabileceğini öngörüyor. Türkiye’nin elektrikli otomobildeki bu yükselişi hem pazara yeni oyuncular kazandıracak hem de fiyat rekabetiyle tüketicilere daha fazla seçenek sunacak gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!