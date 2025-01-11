Alman Üniversiteleri Sosyal Medya Platformu X'i Terk Ediyor

Son verilere göre, Almanya genelinde 60'tan fazla üniversite, sosyal medya platformu X'teki değerlerin kendi prensipleriyle örtüşmediğini belirterek platformdan çekilme kararını açıkladı.

Üniversiteler yaptıkları ortak açıklamada, çeşitlilik, özgürlük ve bilim gibi temel değerlerin artık X'te yeterince temsil edilmediğini vurguladı. Açıklamada sağcı popülist içeriklerin yükselişe geçtiği ve bu durumun kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

X, Bilgi Paylaşımına Müdahale Ediyor

Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Basın ve İletişim Müdürü Achim Zolke'un söylediğine göre X'ten çekilme kararı alan üniversitelerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu tepki adımı, anti-demokratik güçlere ve müdahalelere karşı durmak ve çizgilerini göstermek amacıyla atılıyor.

Potsdam Üniversitesi sözcüsü Silke Engel ise X'in algoritmalarının bilgi paylaşımına müdahale ettiğini ve tartışmaları yönlendirdiğini öne sürdü. Platformdaki denetim eksikliğinin yanlış bilgi yayılımına ve nefret söylemlerine yol açtığını belirten Engel, bu durumun manipülasyona kapı araladığının da altını çiziyor.

Hangi Üniversiteler X'i Bıraktı?

Platformu terk etme kararı alan üniversitelerden birkaçı: