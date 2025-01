X Yeni Özelliği İle Bankaların Yerini Alacak!

Elon Musk ve ekibi önderliğinde adeta başkalaşım geçiren Twitter, ünlü milyarder tarafından satın alındıktan sonra pek çok yeni özelliğe ev sahipliği yapmaya başladı. 2025 yılında da büyük yenilikler kazanacağını düşündüğümüz sosyal medya ağının, yakın zamanda kendisine bağlı iki yeni platformu daha hayata geçireceği açıklandı.

Şirketin CEO'su Linda Yaccarino, kısa bir süre önce X Money ve X TV adıyla tanıtılacak iki büyük yeniliğin yolda olduğunu duyurdu. Peki yeni X Money ve X TV kullanıcılara neler sunacak?

Ünlü CEO'unun X üzerinden yaptığı açıklamaya göre, popüler platform 2025 yılı içerisinde iki yeni özellikle birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlardan ilki olan X Money'nin, Twitter için uzun bir süredir konuşulan yeni ödeme sistemini işaret ettiği iddia ediliyor.

CEO Yaccarino, söz konusu özellik hakkında ayrıntı vermekten kaçınsa da X Money'nin kullanıcıların platform içerisinde yer alan hizmetler ve şirketle anlaşmalı olan dijital servisler için yeni ödeme seçenekleri ve kampanyalar sunacağı öne sürülüyor.

Açıklanan bir diğer özellik olan X TV hakkında ise bilinenler oldukça kısıtlı. İsminden de anlayabileceğiniz üzere özelliğin X'e özel yeni bir dijital içerik platformunu temsil edeceği söyleniyor.

Öte yandan mevcut iki özelliğin, Elon Musk'ın Twitter için hedeflediği "her şeyin uygulaması olma" vizyonuna hizmet edeceği çok açık. Ünlü milyarder, kullanıcıların X'te sadece yazılı paylaşımlar yapmasındansa, platformu günlük hayatın pek çok alanında kullanmasını istiyor. Yeni X Money ve X TV'nin bu doğrultuda kullanıcıları tatmin edip etmeyeceğini ise zaman gösterecek.

In 2024, X changed the world. Now, YOU are the media!



2025 X will connect you in ways never thought possible. X TV, X Money, Grok and more.



Buckle up. Happy New Year!🥂