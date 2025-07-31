Almanya "Keşke Türkiye'de Olsa" Dedirtecek Sürüş Sistemine Geçti

Almanya'nın yeni yasal düzenlemesi kapsamında teleoperasyon dönemi başladı. Teleoperasyon, araçların uzaktan kontrol edilmesini içeren bir terim ve Uzaktan Araç Kullanımı Yönetmeliği (StVFernLV) sayesinde artık tamamen yasal halde. Üstelik sadece uzaktan araç kullanımını değil, otonom araç sistemlerini de desteklemesiyle dikkat çekiyor.

Federal Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, bu yasanın trafik güvenliği standartlarını koruyarak mobilite çözümlerine zemin hazırladığını vurguladı. Örneğin trafiğin yoğun olduğu zaman dilimlerinde uzaktan bir operatör devreye girdiğinde sistem, bu periyodun çok daha güvenli bir şekilde çözülmesini sağlıyor.

Otonom Araçlar Uzaktan Sürüş Sistemiyle Desteklenecek

Almanya bir ilke imza atarak devreye soktuğu kararla önümüzdeki beş yıl boyunca uzaktan yönetilen motorlu taşıtların deneme sürecine dahil olmasına izin verecek. Otonom araç sistemleri, yine bu yasa ve sistem aracılığıyla destekleneceği gibi, araç paylaşım sistemlerinde de verimlilik artışı olacak. Peki bu sistem başka nelere zemin hazırlayabilir?

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletlerinde test edilmeye başlanan Tesla sürücüsüz taksi sistemi Almanya'da olsaydı kullanımı tamamen yasal olabilirdi. Ancak Almanya şimdi yasayı kabul ettiği için kendi sürücüsüz taksilerini de geliştirme şansına sahip. Artık ülkede toplu taşıma ve belediye hizmetleri daha az maliyeti olan, daha güvenli sistemlere dönüşecek.