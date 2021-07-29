Google'ın Ana Şirketi Alphabet 61 Milyar Dolar Gelir Bildirdi

Alphabet'ten 61 milyar dolarlık gelir bildirisi. Şirket bu çeyrekte 61,9 milyar dolarlık tüm zamanların rekor gelirini ve üst üste dördüncü çeyrekte 18.5 milyar dolarlık rekor karı açıkladı. Şirketin bugün yayınladığı sayılardan bazıları bir yıl önce bildirdiklerinin neredeyse iki katı.

Google'ın ana şirketi Alphabet, 61.88 milyar ABD doları gelirle 2021'in ikinci çeyrek kazançlarını açıkladı. İkinci çeyrek, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla gelirde yüzde 62 artış gören Google için Nisan-Haziran ayları arasını kapsıyor. Şirket yeni duyurusu ile 19.4 milyar dolar işletme geliri ve 18,5 milyar dolar net gelir bildirdi.

Alphabet'ten 61 milyar dolarlık gelir ile rekor kazanç

Hem brüt gelir hem de net gelir, 2021 yılının ilk çeyreğine kıyasla yükseldi ve bu da şirketin sırasıyla 55,3 milyar ABD doları ve 17,9 milyar ABD doları kazandığı anlamına geliyor. Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai şirketin kazanç açıklamasında şunları söyledi:

"2. çeyrekte, dünyanın birçok yerinde artan bir çevrim içi etkinlik dalgası vardı ve hizmetlerimizin bu kadar çok tüketiciye ve işletmeye yardımcı olmasından gurur duyuyoruz. Yapay zeka ve Google Cloud'a yaptığımız uzun vadeli yatırımlarımız, herkesin dijital deneyiminde önemli iyileştirmeler yapmamıza yardımcı oluyor."

Alphabet'in en büyük gelir kapılarından biri olan video hizmeti YouTube bu çeyrekte de yüzleri güldürdü. YouTube'un reklam geliri, bir yıl önceki 3,81 milyar dolardan 7 milyar dolara ulaştı. Google'ın Bulut birimi ise 4,6 milyar ABD doları seviyesini yakalamayı başardı. Google'ın donanım, Play Store ve reklam dışı YouTube gelirlerini içeren diğer gelirleri, bir önceki yıla göre 5,12 milyar dolardan 6,6 milyar dolara yükseldi.

Şirketin "Diğer Bahisler" adındaki deneysel yatırım yaptığı bölüm ise günden güne para kaybetmeye devam ediyor. Alphabet'in proje ismi vermeden duyurduğu bu bölüm sadece 192 milyon dolar gelir rapor ederken 1,4 milyar dolar kaybetti.

Yeni Android 13 ismi belli oldu

Google, her yeni Android sürümü için bir kod ismi belirliyor. Gelenek haline getirdiği şekilde ise kod isimlerini tatlılardan seçiyor. Hatta şirket, Android 10 sürümüne kadar sadece bu tatlı isimlerini kullanıyordu. Hatırlarsanız Android Oreo, Android KitKat, Android Jelly Bean gibi isimlerle yeni sürümler çıkmıştı.

Android 13 Tiramusu ismine alışmaya başlayın: Google, yeni Android sürümünün kod adını Tiramisu olarak belirledi. Önümüzdeki yıl itibarıyla kullanılabilir olması beklenen yeni sürüm için kod adı belirleyen şirket, İtalya'nın en tanınmış tatlılarından bir tanesini isim olarak almış oldu.