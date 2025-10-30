Teknoloji Devi Paraya Boğuldu: Google'dan Rekor Gelir!

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali raporunu yayımladı. Arama ve reklam hizmetinden bulut bilişime, elektronik ürünlerden yapay zeka teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren firmanın kaç para kazandığı detaylı şekilde açıklandı. İşte veriler...

Alphabet, 100 Milyar Dolardan Fazla Gelir Elde Etti

Alphabet, 2025 yılının temmuz-eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Teknoloji devi bu dönemde 102,3 milyar dolar gelir elde ederek tarihinin en yüksek çeyrek gelirine ulaştı. Böylece şirket ilk kez bir çeyrekte 100 milyar dolar barajını aşmış oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 88,3 milyar dolar gelir açıklayan Alphabet, böylece yıllık bazda yüzde 16’lık bir artış kaydetti. Net kâr ise 34,98 milyar dolar olarak duyuruldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 28,2 milyar dolardı.

Şirketin paylaştığı verilere göre her bölüm güçlü bir performans sergiledi. YouTube’un reklam gelirleri 10,26 milyar dolara ulaşırken, Google Cloud 15,16 milyar dolar gelir elde etti. Donanım, Play Store ve YouTube Premium gibi abonelik servislerinin yer aldığı bölümde ise gelir 12,87 milyar dolara yükseldi. “Other Bets” olarak adlandırılan diğer girişimlerse 344 milyon dolar gelir bildirdi.

CEO Sundar Pichai, üçüncü çeyreğin şirket için son derece başarılı geçtiğini belirterek “Her büyük iş kolumuzda çift haneli büyüme kaydettik ve tarihimizde ilk kez 100 milyar dolarlık çeyrek geliri aştık” dedi. Pichai ayrıca Google Cloud’un hızla büyümeye devam ettiğini, YouTube Premium ve Google One gibi hizmetlerle toplamda 300 milyonun üzerinde aboneye ulaştıklarını ifade etti. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

Alphabet harika bir çeyrek geçirdi. İşimizin her büyük bölümünde çift haneli büyüme kaydettik. Şirket tarihimizdeki ilk 100 milyar dolarlık çeyreğe ulaştık. Yapay zekâya tam yığın yaklaşımımız güçlü bir ivme kazandırıyor ve hızlı şekilde ürünler sunuyoruz. Arama’da AI Overviews ve AI Mode’un küresel olarak rekor sürede kullanıma sunulması buna bir örnek. Gemini gibi kendi modellerimiz artık müşterilerimiz tarafından doğrudan API üzerinden dakikada 7 milyar token işliyor. Gemini uygulamasının aylık 650 milyon aktif kullanıcısı var. Yeni iş kollarında da güçlü büyüme sağlıyoruz. Google Cloud hız kazandı ve çeyreği 155 milyar dolarlık birikmiş siparişle kapattı. Google One ve YouTube Premium’un öncülüğünde 300 milyonun üzerinde ücretli aboneliğimiz bulunuyor. Müşteri talebini karşılamak ve şirket genelinde büyüyen fırsatlardan yararlanmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

