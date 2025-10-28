183 Milyon Gmail Hesabı Sızdırıldı mı? Google'dan Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz hafta sonu ortaya atılan bir iddia teknoloji gündeminde büyük bir ses getirdi. Söylentiler, yaşanan devasa bir veri ihlali sonucu tam tamına 183 milyondan fazla Gmail hesabının sızdırıldığını öne sürüyordu. Teknoloji devi Google, kısa bir süre önce konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar!

Google Veri İhlali İddialarını Yalanladı

Geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve bazı haber kaynaklarında da yer bulan siber saldırı iddiaları milyonlarca Gmail hesabının veri ihlali sonucu sızdırıldığını işaret ediyor ve hacker gruplarının bu hesaplara erişebileceği iddia ediliyordu.

Google ise X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirket, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gmail'de milyonlarca kullanıcıyı etkileyen bir güvenlik ihlali yaşandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Gmail’in güçlü savunma sistemleri kullanıcıları korunmaya devam ediyor.”

Google ayrıca sosyal medyada gündem olan bu yanlış iddiaların "infostealer" olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılımlarla çalınan ve yıllar içerisinde derlenen eski veri tabanlarının yanlış yorumlanmasından kaynaklandığını da vurguladı.

Reports of a “Gmail security breach impacting millions of users” are false. Gmail’s defenses are strong, and users remain protected. 🧵👇 — News from Google (@NewsFromGoogle) October 27, 2025

Veri İhlali İddialarının Kaynağı ne?

Söz konusu iddialarının çıkış noktası, ünlü veri ihlali takip platformu Have I Been Pwned'ın (HIBP) kurucusu Troy Hunt’ın açıklaması oldu. Hunt, tehdit istihbarat platformu Synthient tarafından paylaşılan 183 milyon kullanıcıya ait veriyi HIBP'ye eklediğini duyurmuştu.

Ancak Hunt’ın kendisinin de belirttiği gibi bu veriler tek bir büyük saldırıya ait değil. Paylaşılan veri seti aslında zararlı yazılımlar, kimlik avı saldırıları ve farklı internet sitelerine yönelik çeşitli ihlallerden elde edilen bilgilerin bir derlemesi olarak tanımlanıyor.

Hunt, elindeki verilerin yüzde 91'inin zaten daha önce bilinen sızıntılarda yer aldığını belirterek, sadece 16.4 milyon hesabın ilk kez bu listede görüldüğünü belirtiyor. Ayrıca uzmanlar, Gmail'de yeni bir siber saldırı yaşanmadığını belirtse de geçmiş yıllardan sızdırılan bu bilgilerin siber suçlular tarafından birleştirilip Telegram ve Discord gibi çeşitli platformlar üzerinden paylaşılmasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.

Hesabım Sızdırılmış Olabilir mi?

E-posta adresinizin söz konusu derlenmiş veriler arasında yer alıp almadığını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Have I Been Pwned platformuna giriş yapın ve kaydolun. Ardından "Stealer Logs" sekmesine gidin. Hesabınızı aratarak geçmişte zararlı yazılımlar tarafından ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edebilirsiniz.

Hesabı listede yer alan tüm kullanıcıların kullandıkları bilgisayarları güçlü bir antivirüs programıyla taramaları ve güvenliklerini sağlamak adına tüm hesap parolalarını hemen değiştirmeleri şiddetle tavsiye ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.