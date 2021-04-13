AlphaDog, Boston Dynamics'in Robotuna Rakip Oluyor!

AlphaDog, Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot isimli robota rakip oluyor. Aktarılan bilgilere göre Çinli firma tarafından geliştirilen robot, Spot'tan daha ucuz bir fiyat etiketine sahip. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken robota dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

AlphaDog Fiyatı ve Özellikleri Neler?

Boston Dynamics tarafından geliştirilen robot köpek Spot, dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip. Geçtiğimiz günlerde Fransız ordusu tarafından savaş tatbikatında kullanılan robot, büyük bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. Roboton geçtiğimiz yıllarda yayımlanan dans videosu da çok sayıda insan tarafından ilgi görmüştü.

Çin merkezli teknoloji firması Welian, Spot'un ucuz versiyonu AlphaDog'u tanıttı. Robot köpek, çeşitli görevleri yerine getirmek için sensör ve yapay zekayı kullanıyor. Welian, geliştirilen robotun gelecekte görme engelli kişilere rehberlik etme, havlama ve hatta sesli komutları yerine getirme dahil olmak üzere çok sayıda komutu yerine getirebileceğini açıkladı.

Gerçek bir köpeğe çok benzeyen robot, saatte yaklaşık 14 kilometre hıza ulaşabiliyor. Teknoloji firması, geliştirdikleri robotun şu anda en hızlı robotlar arasında yer aldığını söyledi. Sahip olduğu özellikler ile dikkat çeken robot, insanlar tarafından tekmelendiğinde bile dengesini koruyabiliyor. Bu sayede herhangi bir darbe aldığında yere düşmüyor.

Welian şirketinde görevli Ma Jie tarafından aktarılan bilgilere göre robot, çevresine uyum sağlayabilmek için hızını, yüksekliğini ve sürtünme miktarını belirleyebiliyor. Yetenekleri ile dikkat çeken robot köpek ayrıca zemin koşullarını da göz önünde bulundurabiliyor. Teknoloji firması, robotun bağımsız olarak hareket etmesini sağlayabilmek için 5G teknolojisini kullandı.

Welian tarafından geliştirilen robot, 16 bin yuan (19 bin 864 TL) fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunuldu. Boston Dynamics tarafından geliştirilen Spot ise 74 bin 500 dolar fiyata sahip. İki robotun fiyatı karşılaştırdığımızda Welian'ın geliştirdiği robotun çok daha ucuz olduğunu görüyoruz. Robot, fiyat performans ürünü olması nedeniyle yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Öyle ki robot, piyasaya sürüldüğü ilk ay 1800'den fazla sattı. Satın alan kişilerin büyük bir kısmını teknoloji meraklıları ve çocuklar oluşturuyor.

Çinli teknoloji firması tarafından geliştirilen robotun tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

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