El Fenerli Akıllı Saat Tanıtıldı! AMOLED Ekran ve Dahası

Amazfit, yeni bir akıllı saat olan Cheetah 2 Pro'yu tanıttı. İlk olarak markanın kendi sosyal medya hesabında paylaşılan bir videoda sporcunun bileğinde görüntülenen modelin tüm özellikleri ve fiyatı an itibarıyla netlik kazandı. Çizilmelere karşı dayanıklı yapıda olan cihaz, ideal pil ömrü ve dahasıyla birlikte geliyor.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,32 inç

1,32 inç Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

466 x 466 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 3.000 nit

3.000 nit Pil Ömrü: GPS açıkken 29 saat, akıllı saat modunda 7 gün, orta düzey kullanımda 20 gün

GPS açıkken 29 saat, akıllı saat modunda 7 gün, orta düzey kullanımda 20 gün Depolama: 32 GB

32 GB Mikrofon ve Hoparlör: Mevcut

Mevcut Spor Modu: 170'ten fazla

170'ten fazla El Feneri: Mevcut

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Amazfit Cheetah 2 Pro, 1,32 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Boyut, ekrandaki yazıları kolay şekilde okumak için yeterli. AMOLED ekran olması da derin siyahlar elde etmeye yardımcı olarak cihaz için önemli bir avantaj oluşturuyor.

Parlaklık değerine ayrı bir parantez açmak gerek. Saatin sahip olduğu bu yüksek parlaklık değeri sayesinde ekran net şekilde görünecektir. Güneş ışığı altında bile görme sorunu yaşanmayacaktır. Düşük parlaklık değerine sahip bir akıllı saat kullandıysanız bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyorsunuzdur. Elinizle sürekli gölge yapmak zorunda kalırsınız ve bu da genel deneyiminizi olumsuz etkiler. Neyse ki Amazfit'in bu cihazında böyle bir sorun yok.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

540 mAh batarya kapasitesi ile beraber gelen yeni akıllı saat, GPS açıkken 29 saate kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı saat modunda ise 7 günlük bir kullanım süresi elde etmeye olanak tanıyor. Orta düzey kullanımda ise 20 güne kadar dayanıyor. Bu arada 2023 yılının Haziran ayında kullanıcılarla buluşturulan Cheetah Pro, normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrü sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü.

Amazfit Cheetah 2 Pro Ne Kadar Dayanıklı?

Akıllı saatin ekranı, safir cam ile korunuyor. Bu tercih sayesinde cihaz çizilmelere karşı dayanıklı bir yapıya kavuşuyor. Yani anahtar ve benzeri nesneler ya da sert yüzeye sürtünmesi gibi durumlarda çizilmesi oldukça zor. Tabii ki bu üzerinden tank geçse bile hiçbir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Sadece gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı kazalara karşı bir dayanıklılıktan bahsediyoruz.

Amazfit Cheetah 2 Pro Kaç GB Depolama Alanı Sunuyor?

Cihaz, 32 GB depolama alanı ile beraber geliyor. Bu, haritalar, antrenman verileri ve hatta çevrim dışı müzik dinlemek için dahi kullanılabiliyor. Bu aslında sizi bir yandan da telefon taşıma mecburiyetinden kurtarıyor. Özellikle uzun antrenmanlarda yüklediğiniz müzikleri dinleyerek vakit geçirebilirsiniz.

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Amazfit Cheetah 2 Pro için 449 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 23 bin 722 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerin de hesaba katılmasıyla 26 bin TL'yi bulacaktır. Elbette ki konuya ilişkin açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Amazfit Cheetah 2 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Bir önceki model Amazfit Cheetah Pro şu an stokta mevcut olmasa da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulmuştu. Bu, Cheetah 2 Pro'nun da sınırlı sayıda olsa bile Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor. Elbette ki konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadığı için planların değişebileceğini belirtmek gerekiyor.

Editörün Yorumu

Amazfit Cheetah 2 Pro'nun oldukça kullanışlı bir akıllı saat olarak görüyorum. Ortalama kullanım için ideal bir ömrü bulunuyor. Gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı kazalara karşı da dayanıklı. En önemlisi, yüksek parlaklık değerine sahip. Tüm bu özellikler sayesinde ilgi görecek bir model olduğunu düşünüyorum.