Game Pass'e Binlerce TL'lik 7 Oyun Geliyor! Ekrana Kilitleneceksiniz

Microsoft, abonelik tabanlı oyun hizmeti Game Pass'i oldukça uzun bir zamandan beri sürdürmeye devam ediyor. Bunun en önemli sebeplerinin başında ise sürekli olarak zenginleşen oyun kütüphanesi geliyor. Daha önce çıkış tarihlerinden hareketle birkaç tanesi zaten açıklığa kavuşmuştu fakat bunlardan bazılarının ne zaman ekleneceği netleşmemişti.

Şirket tarafından paylaşılan son liste ile sadece bunların tarihleri belli olmadı, bunlarla birlikte Haziran 2026'nın ilk yarısında eklenecek tüm oyunlar netlik kazandı. Listeye bakıldığında da görülebileceği üzere mevcut Game Pass kütüphanesi ile sunulan geniş oyun yelpazesi, son derece eğlenceli yapımlarla birlikte daha geniş oyuncu kitlesi tarafından ilgi görecek.

Game Pass'e Haziran Ayında Hangi Oyunlar Gelecek?

Oyun Adı Abonelik Planı Platform Tarih Total Chaos Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a da geliyor Bulut, Xbox Series X / S ve PC 4 Haziran Herdling Game Pass Ultimate ve PC Game Pass'in yanı sıra Game Pass Premium'a da geliyor Bulut, Xbox Series X / S ve PC 4 Haziran Solarpunk Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 8 Haziran Undisputed Game Pass Premium, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 8 Haziran Persona 5 Royal Game Pass Premium, Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, konsol ve PC 9 Haziran Beastro Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 11 Haziran Frog Sqwad Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 11 Haziran Starseeker: Astroneer Expeditions Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 11 Haziran Junkster Game Pass Ultimate ve PC Game Pass Bulut, Xbox Series X / S ve PC 16 Haziran

Microsoft, şimdiye kadar Game Pass Ultimate ve PC Game Pass abonelerine ücretsiz olarak sunulan Total Chaos ve Herdling'i 4 Haziran 2026 tarihinde Game Pass Premium abonelerinin de erişimine açacak. Böylece abonelik hizmetinin daha alt sürümünü kullanan kişiler de bu iki eğlenceli oyunu oynama imkânı elde edecek.

8 Haziran 2026'da Undisputed ile Solarpunk oyunculara sunulacak. Bu oyunlardan ilki, dövüş oyunları arasında yer alırken diğeri ise açık dünya odaklı hayatta kalma oyunları arasında konumlanıyor. Persona 5 Royal, 9 Haziran'da Game Pass Premium, Ultimate ve PC planlarını kullananlara bedava sunulmaya başlanacak.

11 Haziran'da Starseeker: Astroneer Expeditions, Beastro ve Frog Sqwad olmak üzere toplamda üç adet oyun Game Pass kütüphanesine eklecek fakat bu oyunlar şimdiye kadar sözü edilen diğer yapımlardna farklı olarak sadece Ultimate ve PC aboneleri tarafından ücretsiz olarak oynanabilecek. Aynı plana sahip olan kişiler, 16 Haziran'da Junkster'ı indirip oynama imkânına sahip olacak.

Total Chaos Nasıl Bir Oyun?

Total Chaos, terk edilmiş ve karanlık bir adada geçiyor. Büyük bir hayatta kalma mücadelesi vereceğimiz bu yapımda şiddetli bir fırtınadan sonra Fort Oasis kıyılarına sürüklenen karakteri yönetiyoruz. Gizemli bir mesajı takip ederek adanın bilinmeyen yerlerine doğru ilerlemeye başlıyorsunuz.

Epey sessiz bir ortamda geçen oyunun oldukça rahatsız edici bir atmosferi bulunuyor. Dahası, bulduğunuz malzemeleri toplamanız ve bunları kendinizi korumanızı sağlayacak ekipmanlara dönüştürmeniz gerekiyor. Adanın farklı yerlerine bırakılan ipuçları ise bu adanın üzerindeki sır perdesini ortadan kaldırmakta kritik rol oynuyor.

Herdling Nasıl Bir Oyun?

Herdling, çeşitli hayvanlardan oluşan bir sürüyü yönettiğimiz yapım. Sisle çevrili ormanlardan, yaylalardan ve vadilerden geçerek büyük bir maceraya atılıyorsunuz. Yol boyunca karşınıza birçok engel çıkıyor, tehlikelere karşı sürünüzü korumanız gerekiyor. Oyun oldukça sessiz ve epey huzur verici olduğu için çok geniş bir oyuncu kitlesi tarafından beğeniliyor.

Solarpunk Nasıl Bir Oyun?

Solarpunk, havada süzülen adalarda geçen hayatta kalma oyunu. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla birlikte kendi üslerinizi inşa edebileceğiniz oyunda adanızı gerçekten yaşanabilecek bir yer hâline getirip getirmemek tamamen size bağlı. En iyi yanlarından biri ise işlerin otomatik olarak yapılmasını sağlamanın mümkün olması. Tabii, başta biraz uğraşmanız gerekiyor.

Undisputed Nasıl Bir Oyun?

Undisputed, gerçekçi boks oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda rakiplere karşı sadece yumruk savurmakla sınırlı kalmıyorsunuz. Bununla birlikte iyi bir taktik de belirlemek gerekiyor. Rakibinizi akıllıca düşünülmüş tuzaklara düşürerek onları alt edebiliyorsunuz. Karakterinizi oluşturup dövüş stilinizi belirleyebiliyor, amatör maçlarla başlayıp şampiyon olana kadar karakterinizi geliştirmeyi sürdürüyorsunuz.

Persona 5 Royal Nasıl Bir Oyun?

Anime oyunları arasında konumlanan Persona 5 Royal, Tokyo'daki bir liseye geçen ana karaktere odaklanıyor. Oyunda kendi gücünüzü keşfedip adalet için savaşmaya başlıyorsunuz. Sıra tabanlı strateji oyunu olduğu için her hamlenizi doğru seçmeniz gerekiyor. Zengin hikâyeye sahip olduğu için oyuncuları doğrudan içine sürüklüyor.

Beastro Nasıl Bir Oyun?

Beastro, küçük ve huzurlu bir dünya sunuyor. Ne var ki bu iç açıcı ortamın ötesinde büyük bir tehdit bulunuyor ve her geçen gün sie daha da yaklaşıyor. Siz ise oyunda bir şefi yönetiyorsunuz. Hem yemek yapmaya hem köyü korumaya çalışıyorsunuz. Oyunda malzeme toplamak da yemek pişirmek de size ait. Müşterilerinizi mutlu etmek için sürekli yeni tarifler öğrenmeniz gerekiyor. Savaşçılara yaptığınız yemekler ise onların gelen düşmanlarla daha iyi savaşmasına olanak tanıyor.

Frog Sqwad Nasıl Bir Oyun?

Frog Sqwad'da kurbağa olarak oynuyorsunuz. Görevler değişiklik gösteriyor ama ana hedef hep aynı kalıyor: Hayatta kalmak. Bunun için her gün belirlenen hedefleri karşılamaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparsanız yeni bölümlere geçebiliyorsunuz. Oyunda nesneleri tutmak ve çekmek için dilinizi kullanabiliyorsunuz. Çevredeki eşyaları iyi kullanırsanız bunlara ulaşmanız da oldukça kolaylaşıyor.

Starseeker: Astroneer Expeditions Nasıl Bir Oyun?

Starseeker: Astroneer Expeditions, uzay oyunları arasında yer alıyor. Dev bir uzay gemisi olan ESS Starseeker'da görev üstleniyorsunuz. Farklı gezegenlere gidip keşifler yapmanız ve zorlu görevleri tamamlamanız gerekiyor. Tabii, yalnız değilsiniz. Bu süreçte tek başınıza değil, ekiple birlikte hareket ediyorsunuz.

Junkster Nasıl Bir Oyun?

Junkster, üç boyutlu platform oyunu. UM-13 adlı küçük bir robotu yönetiyorsunuz. Çöp dolu tehlikeli bir gezegende kaza yapan kargo gemisini ve kaybolan değerli eşyaları kurtarmaya çalışıyorsunuz. Tabii, karşınıza bu süreçte çeşitli tehditler de çıkıyor. Bunlara karşı dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor.

Editörün Yorumu

Microsoft'un Haziran 2026'da Game Pass'e ekleyeceği oyunlar arasında epey dikkat çekici oyunlar bulunuyor. Özellikle Persona 5 Royal ve Undisputed, en çok beklediğim oyunlar arasında. Yeni eklenecek olan oyunlardan bazıları çok geniş bir oyuncu kitlesine hitap ettiği için Game Pass abonelerinin ekran süresinin epey artacağını söyleyebilirim.