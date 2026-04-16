Bu Kulaklıkla Yabancı Dil Bilmeye Gerek Kalmıyor! 56 Saat Pil Ömrü Var

Uzun bir süreden beri beklenen Realme kulaklık tanıtıldı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Realme Buds T500 Pro olarak adlandırılan model, uzun pil ömrü, gelişmiş ses kalitesi, gürültü engelleme ve çok daha fazlası ile birlikte geliyor.

Realme Buds T500 Pro'nun Özellikleri Neler?

Sürücü: 12.4 mm titanyum kaplama sürücüler

Ses Kodekleri: SBC, AAC ve LHDC 5.0

ANC (Aktif Gürültü Engelleme): 50 dB'e kadar

Pil Ömrü: ANC kapalıyken kulaklıkların her biri 13.5 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 56 saat

Hızlı Şarj: Kulaklıkların tam dolumu yaklaşık 1 saat, kutuyla birlikte toplam şarj süresi 2 saat

Gerçek Zamanlı Çeviri Desteği: Mevcut

Kulaklık Bulma Özelliği: Mevcut

Bağlantı: Bluetooth 6.1

Aynı Anda Üç Cihaza Bağlanma Desteği: Mevcut

Realme Buds T500 Pro Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Sürücü, bir kulaklık satın almadan önce en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri. Bu kulaklıkların her biri, 12,4 mm titanyum kaplama sürücülerle beraber geliyor. Sürücünün boyutu, daha fazla hava iletimine imkân sağlayarak özellikle basların yoğunlaştığı alt frekansların daha güçlü verilmesine olanak tanıyor.

Diğer yandan titanyum tercihi de bas ve tiz arasında bir denge oluşturarak net bir ses elde etmenize olanak tanıyor. Ayrıca yüksek ses seviyelerine çıkıldığında görülebilen bozulmaların da önüne geçiyor. Daha çok elektronik müzik dinleme eğiliminde olanlar için tatmin edici bir ses deneyimi sağladığı söylenebilir.

Bu arada standart SBC ve AAC'nin yanı sıra LHDC 5.0 ses kodeğini de destekliyor. Bu destek sayesinde çok yüksek bit hızlarında veri iletimi mümkün hâle geliyor. Apple Music ve benzeri desteklenen müzik dinleme uygulamalarını kullanırken doğal bir sese kavuşulabiliyor.

Realme Buds T500 Pro Aynı Anda Kaç Cihaza Bağlanabiliyor?

Cihaz, aynı anda üç adet cihaza bağlanabiliyor. Bu aslında önemli bir avantaj. Şu anda pek çok kulaklık sadece iki cihaza aynı anda bağlanmanıza imkân sunuyor. Realme Buds T500 Pro ise bu sayıyı üçe çıkarıyor. Yani dizüstü bilgisayarıınıza, tabletinize ve akıllı telefonunuza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Bilgisayarda film izlerken arama geldiğinde direkt telefona geçebiliyorsunuz.

Realme Buds T500 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklığın şarj kutusu 530 mAh, kulaklıkların her biri 62 mAh batarya kapasitesine sahip. Ses seviyesi yüzde 50 ve aktif gürültü engelleme kapalıyken sadece kulaklıklar 13,5 saate kadar pil ömrü sağlıyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 56 saate kadar ulaşıyor. Hem kulaklıkların hem şarj kutusunun tam şarj olması içinse iki saat beklemek gerekiyor. Eğer şarj kutusunun şarj seviyesi zaten iyi durumdaysa sadece kulaklıkları 1 saatte şarj edebilirsiniz.

Realme Buds T500 Pro Gürültü Engelliyor mu?

Realme'nin yeni cihazı, gürültü konusunda kullanıcılara üst düzey performans sunuyor. Öyle ki 50 dB'e kadar gürültüyü bastırarak sakin bir ortama kavuşmanıza yardımcı oluyor. Hatta bu sistem bulunulan ortama göre gürültü engelleme seviyesini (maksimum, orta, hafif veya dinamik) ayarlanabiliyor. Böylece kütüphane gibi sessiz ortamlarda bir şeyler dinlerken gereksiz yere pil ömrü tüketiminin önüne geçirebiliyor.

Cihaz dinlemenin yanı sıra konuşma işinde gürültü azaltma özelliğine sahip. Bunun için kulaklıkların her birinde üç adet olmak üzere toplamda altı tane mikrofon mevcut. Yapay zeka destekli bu gürültü azaltma, arka plan gürültüsü sesinizden ayırt edip karşı tarafın sizi net bir şekilde duymasına yardımcı oluyor.

Realme Buds T500 Pro Çeviri Yapıyor mu?

Gerçek zamanlı çeviri özelliği, kulaklığın öne çıkan özelliklerinden biri. Bu özellik sayesinde yurt dışında birine adres sormanız gerektiğinde karşınıza dil bariyeri çıkmıyor. Karşıdaki kişi ana dilinde konuşurken onun sesi size kendi dilinizde geliyor. Sizin cümleleriniz de karşı tarafa onun dilinde gidiyor. Bunun için elbette uygulamaya ihtiyacınız var.

Realme Buds T500 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Realme'nin şu an pek çok kulaklığı Türkiye'de satılıyor. Hatta buna T300 de dahil. Mevcut modellere baktığımızda yeni modelin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimalinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki konu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani planlar değişiklik gösterebilir.

Realme Buds T500 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

Realme Buds T500 Pro için 2.799 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 1.343 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 4 bin TL'yi bulacaktır. Bu arada cihazın beyaz, mavi, sarı ve siyah gibi renk seçenekleri ile sunulduğunu da belirtelim.

Editörün Yorumu

Realme Buds T500 Pro'nun işlevsel kulaklık arayışında olan herkesin ilgi gösterebileceği bir model olduğunu düşünüyorum. Spor yapanlar, ev-iş ya da ev-okul arasında gidip gelenler, ofis ortamında kullanmak için bir kulaklık arayanlar da dahil olmak üzere çok geniş bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler içeriyor. Tüm bunların satışlara da olumlu bir katkısı olacaktır.