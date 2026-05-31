Oynamayı Bırakamayacağınız 5 Ücretsiz PC Oyunu Yayınlandı

Steam, dünyanın en büyük dijital oyun mağazaları arasında yer alıyor. Özellikle PC oyuncularını hedefleyen geliştiriciler tarafından çok fazla tercih edilen bu platform, ücretsiz oyunlar açısından da oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Şimdi de bunların arasına beş adet daha oyun eklendi.

Steam'e Hangi Ücretsiz Oyunlar Eklendi?

Steam'e eklenen ücretsiz oyunlar arasında Curtain Call, Surfass, Anomaly Zone Renovation, The Lakeview Orb 2: Consequences ve Nova Strider bulunuyor. Söz konusu yapımlar şu andan itibaren tüm oyuncular tarafından hiçbir şekilde harcama yapmadan indirip oynanabiliyor. Bunları kütüphaneye eklemek için herhangi bir son tarih de bulunmuyor.

Anomaly Zone Renovation Nasıl Bir Oyun?

Hayatta kalma oyunları arasına katılan Anomaly Zone Renovation, anomalilerden kaçmaya çalıştığınız, mutantlara karşı mücadele verdiğiniz bir yapım. Oyunda değerli kaynaklar topluyor ve görevler yapıyorsunuz. Topladığınız eşyaları geliştirip üretim için kullanabiliyor veya bunlarla para kazanabiliyorsunuz. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz yapımda ne kadar güçlü ekipmanınız olursa düşmanlar üzerinde de o kadar etkili hâle geliyorsunuz.

Anomaly Zone Renovation'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

İşlemci: 3,2 GHz hızında çalışan bir işlemci

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT440 (1 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 9.0

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

The Lakeview Orb 2: Consequences Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlanan The Lakeview Orb 2: Consequences, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere bir devam oyunu. İlk oyundaki küre çalındıktan sonrFasını konu alıyor. Dr. Jim'i yönettiğimiz bu yapımda olayın arkasında kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bunun için ipuçlarını takip ediyoruz. İlerledikçe olayların üzerindeki sır perdesini de aralıyorsunuz.

The Lakeview Orb 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i3-6100 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 (GDDR5) / AMD Radeon R7 250X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Surfass Nasıl Bir Oyun?

Surfass oldukça basit bir mantık üzerine kurulu olsa da ilerlemesi bir hayli zor oyun. Çok hızlı tempolu oyunda refleksler kritik öneme sahip. Amacınız haritayı mümkün olan en kısa sürede tamamlamak. Daha önce Counter-Strike 1.6 gibi oyunlarda surf haritalarını oynayanların aşina olacağı bir oynanışı bulunuyor.

Surfass'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R7 370

Depolama: 300 MB kullanılabilir alan

Nova Strider Nasıl Bir Oyun?

Curtain Call, yukarıdan bakış açısıyla oynanan bilim kurgu oyunları arasında yer alıyor. Oyunda uzaylılar Dünya'yı ele geçirmeye çalışıyor, siz de insanlığı savunan son gemi Strider'ın kaptanınızı yönetiyorsunuz. Mümkün olduğunca çok düşmanı alt ederek yüksek puan elde etmeniz gerekiyor.

Nova Strider'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-10300H

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 130 MB kullanılabilir alan

Curtain Call Nasıl Bir Oyun?

Curtain Call, birinci şahıs bakış açısıyla oynanan hayatta kalma oyunu. Bir arkadaşınız sizi tiyatro seçmelerine davet ediyor. Ne var ki arkadaşınız gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. Siz ise onu ararken tiyatronun gizli ve ürpertici yerlerini keşfediyorsunuz. Amacınız ise hem hayatta kalmak hem de arkadaşınızı bulmak. Tabii, bunu yapmak o kadar kolay olmuyor. Oyunda birçok yaratık bulunuyor, bunlara karşı kendinizi savunurken diğer yandan da bulmacaları çözmeye odaklanıyorsunuz.

Curtain Call'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i7 / AMD Ryzen 5

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (4 GB VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'e eklenen yeni ücretsiz oyunlar arasında oldukça etkileyici yapımlar olduğunu düşünüyorum. Korku türünü sevenler Curtain Call, hayatta kalma türünü sevenler Anomaly Zone Renovation, surf oyunlarını sevenler ise Surfass'i severek oynayacaktır. Öte yandan bu yapımlar toplam oynama süresini de oldukça artıracaktır.