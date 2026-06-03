Game Pass'ten Birçok Eğlenceli Oyun Kaldırılacak! Tarih Belli Oldu

Game Pass'in dünya genelinde popüler abonelik tabanlı bir oyun hizmeti olmasının öne çıkan nedenlerinden biri, sürekli olarak büyüyen oyun kütüphanesine sahip olması. Tabii, böyle zengin bir oyun yelpazesi sunmak için zaman zaman bazı oyunlardan da feragat etmek gerekebiliyor.

Abonelik hizmetindeki oyunların önemli bir kısmı, Microsoft'un zaten haklarına sahip olduğu yapımlardan oluşuyor. Bunlar zaten Game Pass'te kalıcı olarak mevcut ama terazinin diğer tarafında şirketin üçüncü taraf yayıncılarla yaptığı anlaşmalar sayesinde eklenen yapımlar da bulunuyor. İkinci gruba dahil olan oyunlar sınırlı süreliğine geçerli olarak sunuluyor.

Diğer yayıncılarla yapılan lisans anlaşması sona erdikten sonra ilgili oyunlar kütüphaneden kaldırılıyor. Bu kapsamda Microsoft, geçtiğimiz ayın sonunda Metaphor: ReFantazio, Crypt Custodian, Persona 4 Golden, Spray Paint Simulator ve Against the Storm'u kaldırdı. Şimdi de bu kaldırılan oyunların arasına beş tane daha ekledi.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Kaldırılacak?

Jurassic World Evolution 2

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Scott Pilgrim vs. The World

Lost in Random: The Eternal Die

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition

Microsoft tarafından yapılan yeni bir duyuruya göre Game Pass'ten Jurassic World Evolution 2, Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition, Scott Pilgrim vs. The World, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ve Lost in Random: The Eternal Die kaldırılacak. Şirket, önceki aylarda olduğu gibi bu oyunları da ayın ortasında yani 15 Haziran 2026'da Game Pass abonelerinin erişimine kapatacak.

Jurassic World Evolution 2 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Jurassic World Evolution 2'de dinozorlar için güvenli ve başarılı bir park kurmaya çalışıyorsunuz. Binalar inşa ediyor, çalışanları görevlendiriyor ve dinozorların ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz. Tüm bunların arasında ayrıca ziyaretçilerin mutlu kalmasını sağlamanız da gerekiyor. Her kararınız oldukça büyük önem taşıyor. Yanlış hamleler, parkın başarılı olmasının önünde ciddi engel oluşturabiliyor.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge Nasıl Bir Oyun?

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, popüler ninja kaplumbağaları yönettiğimiz bir oyun. Farklı karakterleri seçerek çeşitli bölümlerde ilerliyoruz. Her karakterin kendine özgü becerileri bulunuyor. Karşınıza çıkan düşmanları yenerek yeni bölgelere geçiyorsunuz. Hikâye boyunca en önemli amacınız, kötü karakterlerin planını gerçekleştirmesini önlemek. Bunun için de oldukça dikkatli ilerlemeniz gerekiyor.

Scott Pilgrim vs. The World Nasıl Bir Oyun?

Scott Pilgrim vs. The World'da karşınıza çıkan düşmanlarla dövüşüyor ve güçlü rakipleri durdurmaya çalışıyorsunuz. Oyunda düşmanları yendikçe karakteriniz de gelişiyor. Yeni hareketlerin kilidini açabiliyor, karakterinizi daha da güçlü hâle getirebiliyorsunuz. Oyun boyunca karşınıza çıkan düşmanlar giderek daha güçlü hâle geliyor. Eğer bunların tamamını alt ederseniz oyunu başarılı şekilde tamamlıyorsunuz.

Lost in Random: The Eternal Die Nasıl Bir Oyun?

Lost in Random: The Eternal Die'da Kraliçe Aleksandra ile ilerliyorsunuz. Karşınıza çıkan düşmanları yenmeye çalıştığınız yapımda çeşitli bölgeler keşfediyor, güçlü rakiplerle savaşıyorsunuz. Ayrıca geçmişteki hataları da düzeltme çabası sarf ediyorsunuz. Oyunda en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, zar atışı. Bunlar bazen oldukça ciddi avantaj sunuyor. Tabii, şansınız yaver gitmezse tüm işler aleyhinize sonuçlanabiliyor.

Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon oyunları arasında konumlanan Warhammer 40K: Space Marine, Yüzbaşı Titus olarak düşmanları durdurmaya ve gezegeni korumaya çalıştığınız bir oyun. Oyunda çeşitli görevleri tamamlıyor, insanlık için tehdit oluşturan düşmanları geri püskürtüyorsunuz. Aksiyon ağırlıklı olan bu yapımda hayatta kalmak için de oldukça büyük bir efor sarf ediyorsunuz.

Editörün Yorumu

Game Pass'te kaldırılacak olan oyunlar arasında oyuncuların çok sevdiği birçok yapım bulunuyor. Örneğin ben de dahil olmak üzere birçok oyuncu için Jurassic World Evolution 2 çok eğlenceli bir yapım ve kütüphaneden ayrıldıktan sonra bunu oynamak artık mümkün olmayacak.

Benzer şekilde Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition gibi aksiyon ağırlıklı oyunları oynayanlar da favori oyunlarına veda etmek zorunda kalacak. Gönül ister ki bu oyunlar sonsuza kadar kütüphanede kalsın ama yeni ve kaliteli oyunlar için söz konusu yapımlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Umuyorum ki Microsoft, ilerleyen aylarda kaliteli ve yüksek bütçeli oyunlarla daha geniş bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazanacak yapımlar ekler ve bu oyunlardan doğan boşluğu etkili şekilde doldurur.