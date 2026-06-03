En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!

Sony tarafından paylaşılan liste ile beraber en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) ve oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. 13 yıl önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ çok popüler olan GTA 5 de listeye girdi.

Mayıs Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

2026 yılının mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında 007 First Light da bulunuyor. 27 Mayıs 2026 tarihinde satışa sunulan yapım, yalnızca bir haftada listeye girerek önemli bir başarı elde etti. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan bu oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u konu alıyor.

Listede 22 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight da yer alıyor. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemize imkân tanıyan yapımda Batman'i kontrol ediyoruz. Açık dünya haritaya sahip oyunda The Joker, The Penguin, Mr. Freeze ve Poison Ivy dahil olmak üzere pek ço karakter de mevcut.

PlayStation 5 üzerinden geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunları arasında GTA 5, NBA 2K26, MLB The Show 26, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 7, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Mixtape, Saros ve Crimson Desert dahil olmak üzere pek çok oyun da bulunuyor.

13 Yıl Önce Satışa Sunulan GTA 5 Neden Hâlâ Çok Seviliyor?

2013 yılında satışa sunulan GTA 5'te tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online modu da bulunuyor. Bu mod, soygundan yarışa kadar pek çok görev içeriyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz. Bu çevrim içi mod, oyunun günümüzde halâ oynanabilmesine büyük bir katkı sağlıyor. Oyuncular ayrıca tek oyunculu modda özgürce şehirde gezebiliyor. Bu da oyunun çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri.

Mayıs Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

2026 yılının mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapım, Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanıyor. Devasa bir büyüklüğe sahip olan haritada ister görevleri yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda etkileyici manzaralara tanık oluyoruz.

Listede altı yıl önce piyasaya sürülen Star Wars Battlefront II de bulunuyor. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan bu yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. DICE tarafından geliştirilen oyun, Star Wars evrenini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Başarılı yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu modu da mevcut.

Mayıs Ayında En Çok Hangi Ücretsiz Oyunlar İndirildi? (PS5 ve PS4)

Geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok indirilen ücretsiz oyunlar arasında Marvel Rivals da bulunuyor. Yalnızca çevrim içi moda sahip olan oyunda Marvel evreninden tanıdığımız Spider-Man'den Deadpool'a kadar pek çok karakter bulunuyor. Bu karakterlerden birini seçip diğer oyuncularla mücadele ediyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

Editörün Yorumu

Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları listelerinde GTA 5 dikkatimi çekti. Altı yıl önce satışa sunulan oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. GTA 6'nın önceki oyuna göre çok daha gerçekçi ve sürükleyici bir oynanış sunacağını göz önüne alırsak yeni oyunun GTA 5'ten çok daha uzun bir süre boyunca popülerliğini koruyacağını söyleyebilirim.