En Çok İndirilen PS5 ve PS4 Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!

En çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları açıklandı. Listede 13 yıl önce satışa sunulan bir oyun da bulunuyor. İşte ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında GTA 5, NBA 2K26, MLB The Show 26, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 7, Forza Horizon 5 ve 007 First Light dahil olmak üzere pek çok oyun bulunuyor.
  • Mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Star Wars Battlefront II, Red Dead Redemption 2, Devil May Cry HD Collection, Batman: Arkham Knight, Call of Duty: Black Ops III ve Mortal Kombat X dahil olmak üzere pek çok oyun mevcut.
  • Mayıs ayında PS5 ve PS4 üzerinden en çok indirilen üretsiz oyunlar arasında Fortnite, Roblox, Call of Duty: Warzone, Rocket League, Marvel Rivals, Apex Legends ve Valorant dahil olmak üzere pek çok oyun yer alıyor.

Sony tarafından paylaşılan liste ile beraber en çok indirilen PlayStation 5 (PS5) ve oyunları belli oldu. Listede iki farklı kategori bulunuyor. Bir kategori Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada, diğer kategori ise Avrupa'yı kapsıyor. 13 yıl önce satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ çok popüler olan GTA 5 de listeye girdi. 

Mayıs Ayında En Çok Hangi PS5 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa
007 First Light 007 First Light
LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
NBA 2K26 GTA 5
MLB The Show 26 Minecraft
GTA 5 NBA 2K26
Minecraft Forza Horizon 5
Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
Invincible VS Crimson Desert
Saros Mixtape
Crimson Desert Sea of Thieves

2026 yılının mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında 007 First Light da bulunuyor. 27 Mayıs 2026 tarihinde satışa sunulan yapım, yalnızca bir haftada listeye girerek önemli bir başarı elde etti. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan bu oyun, MI6 eğitim programına yeni katılmış genç James Bond'u konu alıyor.

Listede 22 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülen LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight da yer alıyor. Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmemize imkân tanıyan yapımda Batman'i kontrol ediyoruz. Açık dünya haritaya sahip oyunda The Joker, The Penguin, Mr. Freeze ve Poison Ivy dahil olmak üzere pek ço karakter de mevcut.

PlayStation 5 üzerinden geçtiğimiz ayın en çok indirilen oyunları arasında GTA 5, NBA 2K26, MLB The Show 26, Minecraft, Call of Duty: Black Ops 7, Forza Horizon 5, Sea of Thieves, Mixtape, Saros ve Crimson Desert dahil olmak üzere pek çok oyun da bulunuyor.

13 Yıl Önce Satışa Sunulan GTA 5 Neden Hâlâ Çok Seviliyor?

2013 yılında satışa sunulan GTA 5'te tek oyunculu modun yanı sıra GTA Online modu da bulunuyor. Bu mod, soygundan yarışa kadar pek çok görev içeriyor. Görevleri ister arkadaşlarımızla ister diğer oyuncularla beraber tamamlayabiliyoruz. Bu çevrim içi mod, oyunun günümüzde halâ oynanabilmesine büyük bir katkı sağlıyor. Oyuncular ayrıca tek oyunculu modda özgürce şehirde gezebiliyor. Bu da oyunun çok sevilmesinin en önemli nedenlerinden biri.

Mayıs Ayında En Çok Hangi PS4 Oyunları İndirildi?

ABD ve Kanada Avrupa
Star Wars Battlefront II Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2 Star Wars Battlefront II
Devil May Cry HD Collection Devil May Cry HD Collection
Batman: Arkham Knight Gang Beasts
Gang Beasts Batman: Arkham Knight
Call of Duty: Black Ops III A Way Out
Mortal Kombat X House Flipper
Minecraft The Forest
Dying Light Minecraft
Devil May Cry 4 GTA 5

2026 yılının mayıs ayında en çok indirilen PlayStation 4 oyunları arasında Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapım, Arthur Morgan'ın hikâyesine odaklanıyor. Devasa bir büyüklüğe sahip olan haritada ister görevleri yapabiliyor ister özgürce gezebiliyoruz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda etkileyici manzaralara tanık oluyoruz.

Listede altı yıl önce piyasaya sürülen Star Wars Battlefront II de bulunuyor. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan bu yapım, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. DICE tarafından geliştirilen oyun, Star Wars evrenini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Başarılı yapımda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu modu da mevcut.

Mayıs Ayında En Çok Hangi Ücretsiz Oyunlar İndirildi? (PS5 ve PS4)

ABD ve Kanada Avrupa
Fortnite Fortnite
Roblox NTE: Neverness to Everness
NTE: Neverness to Everness Roblox
Call of Duty: Warzone Rocket League
Marvel Rivals Call of Duty: Warzone
Apex Legends eFootball
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ücretsiz Erişim) Asphalt Legends
Rocket League Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (Ücretsiz Erişim)
Asphalt Legends Fall Guys
Fall Guys Valorant

Geçtiğimiz ay PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden en çok indirilen ücretsiz oyunlar arasında Marvel Rivals da bulunuyor. Yalnızca çevrim içi moda sahip olan oyunda Marvel evreninden tanıdığımız Spider-Man'den Deadpool'a kadar pek çok karakter bulunuyor. Bu karakterlerden birini seçip diğer oyuncularla mücadele ediyoruz. Oyunda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.

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Editörün Yorumu

Mayıs ayının en çok indirilen PlayStation 5 ve PlayStation 4 oyunları listelerinde GTA 5 dikkatimi çekti. Altı yıl önce satışa sunulan oyunun günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmesinin önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. GTA 6'nın önceki oyuna göre çok daha gerçekçi ve sürükleyici bir oynanış sunacağını göz önüne alırsak yeni oyunun GTA 5'ten çok daha uzun bir süre boyunca popülerliğini koruyacağını söyleyebilirim.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Teknoloji dünyasında yıllardır içerik üreten deneyimli bir editör. Hatay Mustafa Kemal ve Anadolu Üniversitesi'nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Özellikle mobil cihazlar, akıllı telefon incelemeleri ve güncel teknoloji haberleri üzerine yazıyor. Karmaşık teknik konuları herkesin anlayabileceği şekilde anlatmayı seviyor. Okuyucularına en yeni teknolojik gelişmeleri hızlı ve anlaşılır biçimde sunmaya odaklanıyor.

Kaynak: https://blog.playstation.com/2026/06/03/playstation-store-may-2026s-top-downloads/

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