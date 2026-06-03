Ucuz MacBook Modeli Peynir Ekmek Gibi Satıyor! Sadece Üç Haftada Rekor Kırdı

Apple'ın mart ayında piyasaya sürdüğü MacBook Neo çok önemli bir satış başarısına imza attı. Zira son paylaşılan verilere göre markanın uygun fiyatlı Mac modeli çok kısa bir süre satışta kalmasına rağmen yılın ilk çeyreğinde diğer tüm Mac modellerini geride bırakmayı başardı. İşte merak edilen detaylar!

MacBook Neo, 2026'nın İlk Çeyreğinde Kaç Adet Sattı?

Piyasa araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre MacBook Neo, 2026'nın ilk çeyreğinde 1.1 milyon adet satmayı başardı. Burada asıl dikkat çeken detay ise ilk çeyreğin bilgisayar satışa çıktıktan sadece üç hafta sonra sona ermesi oldu. Bu da modelin sadece üç hafta gibi kısa bir sürede söz konusu satış rakamına ulaştığı anlamına geliyor.

Diğer Mac Modelleri 2026'nın İlk Çeyreğinde Kaç Adet Sattı?

Rapora göre 2026'nın ilk çeyreğinde M5 işlemcili MacBook Air 900 binin üzerinde sattı. Bununla birlikte yine M5 çipli MacBook Pro ise satışlarda 550 bini aşmayı başardı. Bu da doğal olarak öğrencilere hitap eden ve uygun fiyatlı MacBook Neo'nun nasıl bir satış başarısına imza attığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

MacBook Neo Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

MacBook Neo an itibariyle Apple'ın resmi web sitesinde iki farklı depolama seçeneğiyle satışta. Ürünün 256 GB depolamalı sürümünü 37.999 TL'den satın alabiliyorsunuz. Buna ek olarak Touch ID özellikli ve 512 GB depolamalı modeli ise 42.999 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

MacBook Neo 2 Gelecek mi?

Apple MacBook Neo'yu ilk piyasaya sürdüğünde genel beklentiler bunun devamı gelmeyecek bir deneme ürünü olacağı yönündeydi. Fakat cihaz hem uygun fiyatıyla hem de teknik özellikleriyle kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Zira ilk çeyrekteki 1.1 milyonluk satış verileri de bunun bir göstergesi diyebiliriz. Doğal olarak MacBook Neo'nun devam modelinin gelmesinin çok yüksek bir ihtimal diyebiliriz. Tabii şirketten şu ana dek MacBook Neo 2 ile ilgili bir açıklamanın gelmediğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse MacBook Neo ilk piyasaya çıktığında 'bunu alacağıma benzer fiyatlara M2 MacBook Air alırım' diye düşünmüştüm. Ancak bir arkadaşım sonrasında bu modeli satın aldı ve ben de bir süre deneyimleme imkanı buldum. Cihazın gerçekten akıcı ve beklentilerimi aşan bir performans sergilediğini rahatlıkla söyleyebilirim.