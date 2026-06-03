3.449 TL'lik Samuray Oyununu Ücretsiz Oynama Fırsatı! Hemen Deneyin

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Onimusha: Way of the Sword merakla beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun demosou yayınlandı. PC ve konsol oyuncuları için ücretsiz olarak sunulan demo sürüm, oyunun satışa sunulmadan önce oynanabilmesine imkân tanıyor. Böylece oyunun atmosferine, bölüm tasarımlarına ve oynanış mekaniğine detaylı olarak göz atma fırsatı elde ediliyor.

Onimusha: Way of the Sword'un Demosu Nasıl İndirilir?

Onimusha: Way of the Sword'un demo sürümü Xbox, PlayStation, Steam ve Epic Games üzerinden erişime açıldı. Oyun hangi platform üzerinden oynanmak isteniyorsa onun üzerinden mağaza sayfasına gitmek ve buradan demo sürümü seçmek gerekiyor. Örneğin demoyu Steam üzerinden indirmek için oyunun sayfasını ziyaret edin.

Bir sonraki adımda sayfanın üst kısmında yer alan "Onimusha: Way of the Sword Demosu" bölümündeki "İndir" butonuna tıklayın. Bu adım uygulandığı takdirde demo sürümü indirme işlemi başlatılacak. Demo sürüme Epic Games mağazası üzerinden erişmek için "Onimusha: Way of the Sword Demosu" sayfasını açıp "Yükle" butonuna basın.

Onimusha: Way of the Sword'un Demosu Neler Sunuyor?

Onimusha: Way of the Sword'un demo sürümü, oyunun başlangıcını oynamanızı sağlıyor. Epic Games mağazasında yer alan bilgilere göre demo sürümünde kaydedilen ilerleme, oyunun tam sürümü satın aldıktan sonra aktarılamayacak ancak demoyu oynayanlara bir sürpriz mevcut. Demo sürümünü oynayan kişiler, oyunun tam sürümünü satın aldığında "Tılsım: Kubi Akari" isimli ögeye sahip olabilecek. Bu ögenin karakteri daha güçlü hâle getirdiği belirtiliyor.

Onimusha: Way of the Sword Fragmanı

Onimusha: Way of the Sword Nasıl Bir Oyun?

Japonya'nın Kyoto şehrinde geçen Onimusha: Way of the Sword, samuray oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Miyamoto Musashi isimli bir samurayı kontrol ettiğimiz yapımda tehlikeli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuk boyunca karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hâle getirmemiz gerekecek.

Genma olarak isimlendirilen canavalarlar ile müadele ettiğimiz yapımda aksiyon dolu anlara tanık olacağız. Capcom tarafından geliştirilen oyun, reflekslere ve doğru zamanlamaya dayalı bir dövüş sistemine sahip olacak. Bu sistem, oynanışı oldukça keyifli hâle getirecektir. Demo sürümüne göre oyun, oynanışın yanı sıra başarılı bölüm ve karakter tasarımıyla da öne çıkacak.

Onimusha: Way of the Sword Ne Zaman Çıkacak?

Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan Onimusha: Way of the Sword, 25 Eylül 2026 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyun şu anda ön sipariş verilebiliyor. Playstation, Xbox, Epic Games veya Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edebilir ve oyunu ön sipariş verebilirsiniz.

Onimusha: Way of the Sword'un Fiyatı Ne Kadar?

PC Fiyatı: Steam'de 52.99 dolar (2.435 TL), Epic Games'te 2.999 TL

Steam'de 52.99 dolar (2.435 TL), Epic Games'te 2.999 TL Xbox Fiyatı: 3.449 TL

3.449 TL PlayStation Fiyatı: 3.449 TL

Onimusha: Way of the Sword'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel corei5-8400 / AMD Ryzen 3 3100

Intel corei5-8400 / AMD Ryzen 3 3100 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT

GeForce GTX 1660 / Radeon RX 5500 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB

Onimusha: Way of the Sword'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600

GeForce RTX 2060 Super / Radeon RX 6600 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 50 GB

Editörün Yorumu

Onimusha: Way of the Sword'un demo sürümünü oyun konsolu üzerinden oynama fırsatı buldum ve çok beğendim. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyun, yüksek tempoya sahip oynanış sayesinde keyifli zaman geçirmemi sağladı. Bu arada bölüm tasarımının da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence bu oyun, satışa sunulması ile birlikte yoğun bir ilgiyle karşılaşacaktır.