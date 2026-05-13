Xiaomi'den 25 Gün Pil Ömürlü Akıllı Bileklik ve Bir Kulaklık Geliyor

Xiaomi, bu ayın sonuna doğru birçok yeni ürün tanıtacak. Bunların arasında Smart Band 10 Pro isimli bir akıllı bileklik de bulunuyor. Marka tarafından paylaşılan yeni görsellerde cihaza daha yakından bakış atma imkânı elde edilirken ayrıca bir kulaklığın da yolda olduğu ortaya çıktı.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Xiaomi Smart Band 10 hem şık hem hafif tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan bir model olacak. Cihaz 9,7 mm kalınlığa, 21,g gram ağırlığa sahip olacak. Alüminyum alaşımdan yapılmış kasa ile birlikte gelecek ki bu nasıl bu kadar hafif olduğunu açıklıyor. Bu malzeme tercihi sayesinde akıllı bileklik çizilmelere karşı da daha dayanıklı olacak. Çok hızlı olmadığı sürece bir yere çarpma gibi durumlarda çatlama ve kırılma gibi durumlara pek rastlanmayacak.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 1,74 inç

1,74 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Pil Ömrü: 25 güne kadar

25 güne kadar Sağlık Takibi: Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve gelişmiş uyku takibi

Kandaki oksijen seviyesi, kalp atış hızı ve gelişmiş uyku takibi Spor Modu: 150'den fazla

150'den fazla Ağırlık: Kalınlık: 9,7 mm

Kalınlık: 9,7 mm Ağırlık: 21,6 gram

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Cihaz, 380 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Pil ömrü ise 25 gün olacak. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model olan Smart Band 9 Pro, 21 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Bu da bize yeni akıllı bilekliğin pil ömrü bakımından bir önceki modele göre 4 günlük bir artış sunacağını gösteriyor. Bu uzun kullanım süresi, cihazını sürekli şarj etmek istemeyenler tarafından büyük avantaj sağlayacaktır.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Sağlık ve Spor Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun henüz sağlık ve spor özellikleri netleştirilmedi fakat bu tür özellikler genellikle bir önceki modelle aynı olur. Smart Band 9 Pro, kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi, gelişmiş uyku analizi, 150'yi aşkın spor modu gibi özelliklere sahip model olarak piyasaya sürülmüştü. Yeni modelde bunlar kesinlikle olacaktır ama söz konusu özelliklere ek olarak başka özellikler de dahil ediliebilir.

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Markanın yeni akıllı bilekliği, 1,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekranla birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu arada bir önceki modelin de 1,74 inçlik AMOLED ekrana sahip olduğunun altını çizelim. Bu, bize ekran özelliklerinin büyük ölçüde aynı kalacağını gösteriyor.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi Smart Band 10 Pro'nun Mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tarih henüz net bir şekilde Belirtilmedi fakat tanıtımın ayın sonunu bulması muhtemel görünüyor. Bu lansmanla bir beraber cihazın bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Bir önceki model Xiaomi Smart Band 9 Pro ise Ekim 2024'te tanıtılmıştı.

Xiaomi Smart Band 10 Pro Türkiye'de Satılacak mıi?

Xiaomi Smart 9 Pro şu an Türkiye'de satışta. Bunu göz önünde bulundurarak yeni akıllı bilekliğin de Türkiye'ye gelebileceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunun gerçekleşeceğine dair net bir açıklamada bulunulmadı. O yüzden planlarda değişiklik olabileceğini de ayrıyeten not düşmekte fayda var.

Xiaomi'nin Yeni Kulaklığı Nasıl Olacak?

Xiaomi, son paylaşımında smart Band 10 Pro'ya ek olarak yeni bir kulaklığın da görselini paylaştı. Her ne kadar net görünmese de yine de tasarıma dair önemli ipucu sağladı. Cihaz, kulağı tam olarak kapatmayan, kulağın dış kısmına takılarak kullanılan küpe tarzı bir tasarıma sahip olacak. Böylece uzun süreli kullanımlarda da baskı hissiyatı oluşturmayacak. Öte yandan koşu ve benzeri aktivitelerle uğraşırken de düşme riski minimum düzeyde olacak.

Ne yazık ki bu kulaklığın resmî adı henüz paylaşılmadı fakat Smart Band 10 Pro ile birlikte bu ayın sonunda tanıtımının gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bununla birlikte isminin yanı sıra teknik özellikleri ve fiyatı da açıklığa kavuşacaktır. Bu arada aynı etkinlikte birkaç Redmi marka ürünün de tanıtılabileceği söyleniyor.

Editörün Yorumu

Xiaomi Smart Band 10 Pro'yu bir süredir bekliyorum. Yeni akıllı bilekliğin özellikle uzun pil ömrü sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından değerlendirilmek isteneceği kanaatindeyim. Cihaz artık standart hâle gelen tüm sağlık ve spor özelliklerini içerecek. Bu da onu günlük kullanım için eksiksiz kılacaktır.