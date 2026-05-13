Riot Games, LoL'de Troll Oyunculara Savaş Açtı: Maçlar Erken Bitecek

Riot Games, popüler MOBA oyunu League of Legends veya kısa adıyla LoL için kısa süre önce dikkat çeken yeni bir güncelleme yayınladı. Oyunculara adeta rahat bir nefes aldıran bu güncellemeyle birlikte maçları sabote etmeye çalışanlara resmen dur denildi. İşte LoL 26.10 yama güncellemesi ile birlikte gelen yenilik...

Riot Games, LoL'deki Troll Oyunculara Karşı Nasıl Bir Sistem Getirdi?

Eğer bir LoL oyuncusuysanız ve özellikle Türkiye sunucusunda oynuyorsanız, oyunu adeta zehir eden "troll" oyuncularla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Kimi zaman bilerek feedleyen (rakibi güçlendiren), kimi zaman tüm eşyalarını satıp Sihirdar Vadisi'nde rastgele dolaşan bu oyuncular özellikle dereceli maçlarda hem boş yere LP (Lig Puanı) kaybetmenize hem de dakikalarca süren emeğinizin boşa gitmesine neden oluyor. Haliyle tam olarak sinir krizi geçirten bu durum oyuncuları uzun süredir ciddi şekilde rahatsız ediyordu.

Şimdi ise Riot Games, sonunda bu soruna doğrudan çözüm getirecek yeni bir sistemi devreye aldı. 26.10 sürümlü güncellemeyle birlikte maç sırasında oyunu sabote ettiği tespit edilen oyuncular için özel bir FF (oyunu sonlandırma) oylaması sistemi geliyor. Böylece takım arkadaşları, oyunun tamamen mahvolduğu durumlarda maçı erkenden bitirebilecek.

Bu sayede oyuncular boş yere zaman kaybetmek zorunda kalmayacak. Üstelik maçı sabote ettiği belirlenen oyuncu yapılan oylamaya katılamayacak. Oylamadan "evet" sonucu çıkarsa da ilgili oyuncu ceza alacak ve maçtan çıkar çıkmaz yeni bir oyuna giremeyecek. Üstelik troll oyuncunun bulunduğu takım hiçbir şekilde LP (Lig Puanı) kaybetmeyecek. Karşı takım ise maç kazanılmış sayıldığı için normal şekilde LP kazanacak.

Peki takım oyunu erken bitirme oylamasında "hayır" derse ne olacak? Bu durumda maç normal şekilde devam edecek. Ancak oyun sonunda troll oyuncunun yer aldığı takım yine LP kaybetmeyecek. Hatta tüm sabotaja rağmen galibiyet alınırsa oyuncular LP kazanabilecek.

LoL'de Yeni Sistem Hangi Oyuncuları Hedef Alıyor?

Riot Games'in duyurduğu yeni sistem maçın kaderini doğrudan etkileyen ve oyunu bozan oyuncuları hedef alıyor. Şirketin açıklamasına göre özellikle ciddi derecede rahatsız edici davranış sergileyen oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Bu tespit içinse şunlar dikkate alınacak:

Bilerek feedlemek

AFK kalmak veya hareketsiz durmak

Tüm eşyalarını satıp oyunu sabote etmek

Takımına yardım etmeyip bilerek oyunu uzatmak

Takım arkadaşlarına karşı toxic davranışlar sergilemek

Yazılı sohbette ağır küfürler, hakaretler ve uygunsuz mesajlar göndermek

Buna göre örneğin alt koridorda ADC oynuyorsanız ve karşı alt koridor oyuncuları ile savaş sırasında desteğiniz size yardım etmek yerine uzaktan oyunu izliyorsa, bu tarz hareketler doğrudan sistemin radarına girebilecek. Bu doğrultuda ilgili oyuncu duruma bağlı olarak troll bir kullanıcı olarak değerlendirilebilecek.

LoL 26.10 Yama Güncellemesinde Başka Neler Var?

Riot Games'in son League of Legends güncellemesi yalnızca troll oyunculara yönelik yeni sistemi beraberinde getirmedi. Öyle ki Ambessa, Galio, Quinn, Wukong ve Zeri güçlendirildi; Ashe, Anivia, Naafiri, Shyvana ve Zed ise zayıflatıldı.

Bununla birlikte yazılı sohbetlerde küfür, hakaret ve uygunsuz mesajları daha doğru şekilde tespit edecek yeni metin algılama sistemi de devreye alındı. Daha önce bazı oyuncular karakterlerin arasına boşluk veya noktalama işaretleri koyarak sistemi aşabiliyordu.

Öte yandan Açgözlü Çizmeleri, Elektrikli Devirkılıcı ve Ölümateşi Dokunuşu gibi popüler eşya ve rünlerde de dengeleme amaçlı çeşitli değişiklikler yapıldı. Öz Mağazası yeniden oyuna eklenirken, "Aşırı Ciddi Oyuncu" isimli yeni bir unvan da sunuldu.

Editörün Yorumu

LoL, en iyi MOBA oyunları arasında yer almasına rağmen zaman zaman en sinir bozucu oyunlardan biri de oluyor. Bunun en büyük nedeni hiç şüphesiz troll oyuncular. Uzun yıllardır LoL oynayan biri olarak söyleyebilirim ki bu oyun kolay kolay bırakılmıyor ama ara verildiğinde insanın kafasını ciddi şekilde rahatlatabiliyor.

Çünkü oynanan her 10 maçın neredeyse 4-5’i oyunu sabote eden oyuncular yüzünden kaybedilebiliyor. Bu nedenle artık oyunu eskisi kadar ciddiye almamaya çalışıyorum. Öte yandan Riot Games’in duyurduğu yeni troll engelleme sistemi gerçekten umut verici görünüyor. Benim tek beklentim sistemin doğru çalışması ve masum oyuncuların yanlış şekilde cezalandırılmaması.