Samsung'un Amiral Gemisi Katlanabilir Telefonu İçin Tarih Ortaya Çıktı! 200 MP Kamerası Var

Samsung'un amiral gemisi katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 8'in tanıtım tarihi sızdırıldı. Bu gelişmeyle birlikte yaklaşan modelin ne zaman tanıtılacağıyla ilgili akıllarda herhangi bir soru işareti kalmadı diyebiliriz. İşte Galaxy Z Fold 8 tanıtım tarihi ve özellikleri!

Galaxy Z Fold 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Hatırlanacağı üzere bugüne dek Galaxy Z Fold 8'in 22 Temmuz'da tanıtılacağına yönelik bazı raporlar ortaya çıkmıştı. Fakat söz konusu kaynakların geçmişteki yanlış çıkan raporları nedeniyle buna bir nebze olsun temkinli yaklaşıyorduk. Fakat Seoul Economic Daily isimli güvenirliğiyle bilinen kaynak kısa süre önce akıllı telefonun 22 Temmuz'da tanıtılacağını doğruladı.

Galaxy Z Fold 8 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7’nin 12 GB RAM + 256 GB depolamalı versiyonu ülkemizde 91.365 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Her ne kadar Galaxy Z Fold'in fiyatına ilişkin şimdilik bir açıklama olmasa da selefinden daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda çok yüksek ihtimalle 100.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkabilir.

Galaxy Z Fold 8 Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy Z Fold 8’de 8 inç büyüklüğünde, 1968 × 2184 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panelin yer alacağı iddia ediliyor. Katlanabilir telefonun dış ekranı ise 6,5 inç boyutunda olacak. Öte yandan 1080 × 2520 piksel çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızlarını destekleyecek.

Kullanıcılar katlanabilir telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunun dışında AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 İşlemcisi Ne Olacak? ​

Üründe Qualcomm'un geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut olacak. 3 nm mimariye sahip yonga setinin 4 nm tabanlı rakiplerine karşı avantajı ise daha hızlı çalışması, daha az güç tüketmesi ve daha az ısınması diyebiliriz.

Bu donanım halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi amiral gemisi modellerde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani ürünü satın aldığınızda oyun performansında sizleri fazlasıyla memnun edecek.

Galaxy Z Fold 8 Kamerası Nasıl Olacak?

Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Fold 7'de 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Yeni modelde ise ultra geniş açı sensörü 50 megapiksele ve telefoto kamerası ise 12 megapiksele yükselecek. Bunun dışında hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksellik selfie kameraları yer alacak.

Ultra geniş açı kamerasıyla çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Telefoto sensörle ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde fotoğraflayabileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Bataryası Nasıl Olacak?

Kaynaklara göre katlanabilir telefon 5.000 mAh kapasiteli bir bataryayla bizleri karşılayacak. Ayrıca bu pilin 45W kablolu ve 15W kablosuz şarj desteği sunacağı söyleniyor. Önceki modelde ise 25W kablolu, 15W kablosuz şarj olabilen 4.400 mAh kapasiteli bir batarya kullanılmıştı. Yani yeni modelde hem batarya kapasitesinde hem de kablolu şarj hızında önemli bir artış olacak.

Editörün Yorumu

Halihazırda Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak Z Fold 8’i heyecanla bekliyorum. Özellikle geçmiş sızıntılarda da belirtildiği üzere ekrandaki katlanma izinin minimum düzeye inmesi bence kullanıcıların ilgisini fazlasıyla çekecektir. Özelliklerinin de bir önceki modele göre daha iyi olacağını görebiliyoruz. Yani bizleri tam anlamıyla amiral gemisi seviyesinde bir katlanabilir telefon bekliyor diyebilirim.